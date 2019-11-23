共諜自陳滲透台灣 法務部指示調查局蒐證

台灣基進23日在法務部前舉行記者會，發言人顏銘緯（左2）表示，澳媒披露的中國間諜聲稱，中國在香港成立「中國趨勢」、「中國創新」公司干預台灣大選，質疑調查局是否知道這些公司在台金流、布建，台灣人民必須知道這些公司在台灣到底在哪裡花錢？給誰錢？中央社記者蕭博文攝 108年11月23日

（中央社記者蕭博文台北23日電）澳洲媒體披露一名聲稱理想幻滅的中國間諜，已向澳洲當局和盤托出中國軍情單位直接干擾台灣政壇的細節。法務部今天表示，已指示調查局向澳洲機關索取資料，積極調查蒐證。

「紐約時報」報導，這名向澳洲投誠的中國間諜透露干擾港台的手段，手段包括買下媒體頭版、滲透大學校園、匯集捐款給屬意的候選人、設立數千個社群媒體帳號攻擊台灣執政黨等。

台灣基進今天下午在法務部前召開記者會，發言人顏銘緯說，中國間諜稱去年捐給當時參與高雄市長選舉的國民黨總統參選人韓國瑜陣營2000萬人民幣，明顯違反政治獻金法，並指韓國瑜是中國在台灣養的內鬼，要求韓國瑜出面說明。

顏銘緯表示，中國間諜聲稱中國在香港成立「中國趨勢」、「中國創新」公司干預台灣大選，質疑調查局是否知道這些公司在台灣的金流、布建，台灣人民必須知道這些公司在台灣到底在哪裡花錢？給誰錢？

顏銘緯還指出，根據中國間諜的爆料，中國已經在台灣布建許多情報站，包括台北101大樓等處，質疑調查局是否掌握資料，難道不需要去破獲？不需要讓台灣人民知道情報站藏身何處？

針對中國間諜自陳在台的情報作為包括花了約2億美元投資台灣的電視，顏銘緯則要求國家通訊傳播委員會（NCC）出來面對，也要調查局清楚交代中國間諜口中已被滲透的大學校長、文化中心總經理等間諜到底在哪。

法務部則表示，已指示調查局積極調查蒐證及透過調查局駐澳洲法務秘書，向澳洲相關機關索取有關資料積極蒐證調查中。（編輯：張銘坤）1081123