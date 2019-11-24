韓國瑜：調查局應立刻調查共諜案 有證據辦到底

（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天在嘉義市接受媒體聯訪表示，國安局、調查局首長趕快立案調查共諜案，有證據、辦到底，如果沒有證據放假新聞，單位首長必須立刻下台。

澳洲媒體報導，一名坦言在香港、台灣及澳洲涉及間諜行動的中國叛逃者王立強，提供有關中國政治干預的資料給澳洲，並尋求政治庇護。據稱他以假身分滲透台灣，企圖干預選舉。

韓國瑜下午在嘉義市長黃敏惠、國民黨嘉義市立委參選人傅大偉等人陪同下，出席在嘉義市文化公園舉辦的「萌寵音樂嘉年華」，會後媒體聯訪時詢問共諜案傳出是一名詐騙分子，是否會覺得是選舉操作。

韓國瑜表示，明天是週一，要求國安局、調查局首長趕快立案調查，向全國人民保證，有證據、辦到底，絕對勿枉勿縱，沒有證據，不要放假新聞，如果明明沒有證據放假新聞，國安局、調查局首長必須立刻下台。

韓國瑜指出，黑函產業鏈從去年8月至今，越來越興旺，現在國外資金、資源都進來了，這項產業變成跨國企業，是今年最好的產業，怎麼會如此操作，選舉到了，什麼都有，沒完沒了。

韓國瑜也提到國家通訊傳播委員會（NCC）是負責管理全國的媒體，他說，NCC還是只為執政的民進黨服務，主委要出面說清楚，主委是否有瀆職，是否漠視台灣有9成的媒體不敢監督執政黨，已與律師研究過，主委如果繼續瀆職，將依法提出告訴，直接控告主委瀆職，還有妨害選罷法，意圖使人不當選。

韓國瑜說，距離總統大選40多天，現在冒出一個共諜案，絕對不能開玩笑，國安局、調查局一定要立刻立案調查共諜案，告訴台灣人民到底怎麼回事，台灣的民主自由是最可貴，絕對不能受到污染，否則損害的是全國人民。（編輯：黃世雅）1081124