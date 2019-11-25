于美人：王立強是大陸版黃琪 共諜謊言有點瞎

談論澳洲媒體披露的共諜案，宋楚瑜競辦發言人于美人（圖）比喻，王立強是大陸版黃琪。中央社記者郭建伸攝 108年11月25日

（中央社記者郭建建伸台北25日電）澳洲媒體披露一名聲稱理想幻滅的中國間諜王立強，並指中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇。親民黨總統參選人宋楚瑜競辦發言人于美人今天說，從所有目前資料看起來，「他根本就是大陸版的黃琪」。

于美人上午受訪時說，現在立法院準備通過反滲透法草案，但這修法應該還是要慎重；國安局跟出入境管理局應該告訴國人，王立強是否有真實入境紀錄，且金管會也要對外說明，是否有境外資金進入。

她也直言，從所有目前資料看起來，「他根本就是大陸版的黃琪（曾詐騙前總統陳水扁者）」。

媒體詢問于美人，是否認為王立強的說法是瞎扯？于美人說，謊言就是有一兩句真的，但包著其他很瞎的內容來干擾大家，坦言這件事情如果是發生在平時，不會衝擊台灣，因為從所有資料來看，都是有點瞎。

于美人說，但因為新聞發生在選舉緊繃敏感的時候，的確會造成影響，但她擔心選後的影響。她強調，全台灣人要團結一致，彼此仍要互信有底氣，「不要讓任何外國勢力影響台灣選舉」。

此外，香港區議會選舉泛民派大勝，但親中建制派慘敗，引發外界關注。對此，宋楚瑜競辦發言人于美人表示，自由民主是普世價值，所以香港透過選舉方式得到這樣成果，也代表港人集體共同意志。

于美人說，台灣民主進化的過程中，也是有議會路線跟街頭路線，香港也正在寫歷史，一直希望香港這些孩子能夠平安，也盼香港透過這次選舉，能夠民主再進化。（編輯：蘇龍麒）1081125