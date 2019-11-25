罷韓挺韓遊行恐撞期 高市警允溝通避免在同區

（中央社記者王淑芬高雄25日電）「1221Wecare台灣大遊行」已獲核准，但挺韓遊行傳擬於同天舉行。高雄市副市長葉匡時今天表示，挺韓遊行若也提出申請會區隔；高雄市警局指出，若在同區，會請他們避開。

葉匡時、高雄市政府警察局長李永癸上午在於高雄市議會總質詢休息時間接受媒體聯訪時，做上述回應。

高雄市警方已核准由「Wecare高雄」所提「1221Wecare台灣大遊行」申請，遊行並將宣傳「罷韓」；但日前傳出挺韓遊行擬於同一天舉行，引發外界擔心遊行隊伍可能會正面衝突的疑慮。

「Wecare高雄」發起人尹立日前指出，中國國民黨總統參選人韓國瑜陣營故意在該日同時發起挺韓政治遊行，警告韓國瑜應承擔基本的政治責任，並負起任何韓粉製造的衝突危險責任。

有關挺韓遊行申請，葉匡時表示，目前警方還沒有接到遊行申請，如果有挺韓的申請，也會要求他們分區進行，警方應該要讓兩方人馬不要碰在一起。

被問到是否擔心到時兩方會有衝突？葉匡時說，相信台灣人、高雄人的民主及人文素質，基本上他對這點有信心，也呼籲大家要對民主有信心，警方也會做好規劃，把兩邊的人馬做區隔，「我想應該沒什麼問題」。

李永癸指出，「Wecare高雄」已經先申請遊行，在同一區如果還有其它的申請案，「會盡量溝通，請他們避開」，讓各種遊行或集會活動能符合安全規定，警方也會加強安全維護。（編輯：戴光育）1081125