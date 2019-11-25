學術界千人連署挺蔡總統 賴清德：台灣關鍵時刻

（中央社記者顧荃台北25日電）由中研院院士陳定信等人發起學術界連署，力挺總統蔡英文連任，民進黨副總統參選人賴清德今天說，台灣進入另一個關鍵時刻，這是台灣捍衛主權跟民主維護的選戰，威脅就是來自中國。

陳定信等人擔憂香港情勢，以及中國逼迫台灣人接受一中框架，11月初發起學術界連署，力挺蔡總統連任。共同發起人包括總統府資政李明亮、台灣教授協會會長賴振昌，以及今年總統科學獎得主、中研院院士李遠鵬、陳垣崇與魏福全等人。

今天上午舉行「海內外學術界支持蔡英文、賴清德擔任第15任總統、副總統連署行動記者會」，宣布連署已超過千人。

賴清德出席記者會致意，他致詞時表示，他代表因公務而無法出席記者會的蔡總統表達感謝，因為有學術界的支持，讓他們在守護台灣路上更堅定、更有信心。

賴清德指出，學術界是社會良心，在台灣民主奇蹟的過程中也扮演關鍵角色；現在台灣進入另一個關鍵時刻，這是台灣捍衛主權跟民主維護的選戰，威脅就是來自中國。

賴清德說，香港反送中讓上百萬港人上街頭，在中國指揮下，港警肆無忌憚進入大學，逮捕、用催淚彈攻擊學生，這在台灣幾十年來的民主運動中從來沒發生過，香港民眾會勇敢站出來，就是要捍衛自己的民主與自由。香港人也在區議會選舉中展現民心向背，泛民主派大勝，親中的建制派多人落選。

他說，再回頭看台灣這次大選，民進黨一定捍衛主權、守護民主；但看到國民黨的不分區立委名單，「如果說現在的國民黨已經跟之前的國民黨不同，是新的在台灣的中國建制派，一點也不為過」。

他表示，相信學術界登高一呼，一定有推波助瀾效果，台灣民眾在明年一定能做出最好決定，支持蔡總統連任、讓民進黨提名的人當選、立院過半，讓他們在守護主權上更有力道。

李明亮致詞時表示，他們不分黨派、性別、黨籍，自願組成團隊，這個團隊有許多共同點，包含對社會有責任感、使命感，現在台灣環境很險惡，香港就是個例子，因此深思後，決定要挺蔡總統與賴清德。

賴振昌說，發起連署至今短短3週，就超過1000人連署，因為看到香港反送中運動讓校園變成戰場，學術界感受特別深刻，因此支持抗中保台；看到國民黨總統參選人韓國瑜提出挖石油等「信口開河」的說法，學術界也不能接受，必須要支持正向發展能量。

陳定信在現場朗讀共同聲明指出，過去三年多來，蔡總統堅定地維護台灣民主與主權的立場，一再贏得國外主流媒體和各界人士的肯定，尤以美國為最，雖然執政方式仍有值得商榷批評之處，但改革的方向是正確的。面對中國霸權的挑戰日趨嚴峻，呼籲民眾肯定蔡總統「溫和而堅定」的抗中保台政策，支持蔡總統連任。（編輯：黃國倫）1081125