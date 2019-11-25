青年學團舉辦總統大選論壇 3黨參選人將出席

（中央社記者許秩維台北25日電）台灣青年民主協會和台灣學生聯合會將於12月舉辦2020總統大選青年論壇，民進黨、國民黨、親民黨的總統參選人皆回覆參與意願，預計分3場次進行。

明年1月11日將舉行總統大選，台灣青年民主協會今天晚間發布新聞稿指出，為聚焦青年相關政策及青年關心的議題面向，因此與台灣學生聯合會、沃草、iVoter議題立場分析等單位合作，並邀請38所大專校院學生會參與協辦「青聽我們說—2020 總統大選青年論壇」。

台灣青年民主協會也向民主進步黨、中國國民黨、親民黨的總統參選人遞送申請，民進黨總統參選人蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜、親民黨總統參選人宋楚瑜皆回覆參與意願，表達樂意與青年對談，並接受青年、學生提問。

「青聽我們說—2020 總統大選青年論壇」將於台北國際會議中心分3場次舉辦，12月4日晚間為民進黨總統參選人蔡英文出席，12月5日晚間由國民黨總統參選人韓國瑜出席，12月6日晚間由親民黨總統參選人宋楚瑜出席，預計總參與人次為600名青年或學生。

台灣青年民主協會也呼籲3名總統參選人應先閱讀由青年、學生團體共同提出的「2020青年政策白皮書」，以落實世代正義、追求永續發展、尊重多元價值為主軸，涵蓋居住正義、勞動權益、青年參政權、性別共融等18個議題面向，也希望不要僅喊出數字、口號式的政見，應具體說明落實方法，以及政策形成過程中如何納入青年意見。（編輯：張雅淨）1081125