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英德配定裝照曝光 手持綠光劍展現勝選信心

最新更新：2019/11/26 10:49

（中央社記者溫貴香台北26日電）民進黨提名總統參選人蔡英文與副總統參選人賴清德「英德配」定裝照今天曝光，兩人持與2016年「英仁配」同款綠光劍拍照，盼延續2016年勝選氣勢表達高票連任的信心。

2020民進黨正副總統候選人蔡英文和賴清德組成的「英德配」在上週二（19日）至中選會完成登記後，競選辦公室立刻著手籌拍最新定裝照，側拍花絮影片今天曝光，影片長達40秒，兩人抱胸、握拳、擊掌、握劍動作樣樣來，為了勝選拚下去。

蔡總統連任競選總部發言人廖泰翔今天說，花絮影片裡，對於工作人員設計的拍照動作與拍攝道具，兩人都尊重工作團隊安排。除了基本的抱胸、握拳姿勢以外，無論是要兩人手持星際大戰中的光劍或是拿著春聯拍攝賀歲照，通通來者不拒。

廖泰翔表示，手持光劍的定裝照設定，在2016年英仁搭檔參選時也拍過，就是希望能夠延續2016年的勝選氣勢，讓「英德配」在2020再開出紅盤、高票連任。

廖泰翔說，拍攝現場當攝影師引導兩人拍攝表情時，賴清德主動提議說：「可以問我們西瓜甜不甜？」在一問一答的互動中，讓兩人肢體更放鬆、笑容更自然。

他說，拍攝過程中，兩人共準備兩套服裝，除深色西裝外，還有湖水綠的競選外套，團隊也預先拍攝號次手勢的照片，滿足未來在文宣設計上的需求。（編輯：郭萍英）1081126

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