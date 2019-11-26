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訪陳樹菊 韓國瑜：會一心一意為台灣打拚

最新更新：2019/11/26 21:16
國民黨總統參選人韓國瑜（左）26日拜訪台東善心賣菜阿嬤陳樹菊（右），韓國瑜承諾，如贏得選舉，會無私無我、一心一意為台灣人民打拚。中央社記者盧太城台東攝　108年11月26日
國民黨總統參選人韓國瑜（左）26日拜訪台東善心賣菜阿嬤陳樹菊（右），韓國瑜承諾，如贏得選舉，會無私無我、一心一意為台灣人民打拚。中央社記者盧太城台東攝　108年11月26日

（中央社記者盧太城台東縣26日電）國民黨提名總統參選人韓國瑜今天拜訪台東善心賣菜阿嬤陳樹菊，她希望韓國瑜做一個無私無我的領導人；韓國瑜也允諾，贏得選舉會一心一意為台灣人民打拚。

韓國瑜傍晚抽空到台東縣長公館拜訪陳樹菊，看見陳樹菊在門口迎接，趕緊上前問候「身體還好嗎」，陳樹菊說「很好」。陳樹菊告訴韓國瑜，「原本買好25日的火車票要回高雄，但聽到你要來，於是趕緊退票，希望能有機會和你碰面」。

韓國瑜緊牽著陳樹菊的手進入縣長公館，在台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、前鹿野地區農會總幹事潘永豐的陪同下閒話家常。

陳樹菊說，過去聽到韓講話，讓她很感動。希望韓國瑜「能為台灣這塊土地，做一個無我無私無利的領導人，我是賣菜阿嬤，對你有信心」。

聽完陳樹菊女士分享一路行善背後心情，韓國瑜深感敬佩。他表示，台灣病了，不能再不改。承諾如贏得選舉，會無私無我、一心一意為台灣人民打拚。

韓國瑜台東傾聽之旅，行程從上午9時到晚上7時，分別和農業界、觀光產業，以及年輕人座談，並且為國民黨立委提名人張志明、廖國棟站台。傍晚結束陳樹菊拜訪行程後，趕往台東市聯合競選總部成立大會，由饒慶鈴親授戰旗，為今天行程畫下句點。（編輯：孫承武）1081126

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