王金平：若理念相符可替韓站台 但好像還沒看到

前立法院長王金平（左2）24日晚間在台北出席台北市牙醫師公會2019泛藍輔選小組造勢活動，與國民黨立委李彥秀（前右起）、林奕華等人一起加油打氣。中央社記者施宗暉攝 108年11月24日

（中央社記者陳俊華台北24日電）前立法院長王金平今天替國民黨台北市立委參選人輔選，外界關注他是否會替國民黨總統參選人韓國瑜站台，王金平說，若理念相符沒有不站台的理由，但「現在可能好像還沒看到」。

王金平晚間出席台北市牙醫師公會泛藍輔選造勢活動，國民黨立委費鴻泰、賴士葆、李彥秀、林奕華等人也出席。

會前媒體詢問，是否會替韓國瑜站台？王金平說，只要理念能相符，且韓國瑜能力行「不二中道」的話，「當然沒有不站台的理由」；媒體追問，現在兩人理念相符了嗎？王金平說，「現在可能好像還沒看到」。

王金平表示，國民黨立委參選人若有邀請、他也有時間的話，就會幫忙拜票，如國民黨立委陳超明已提出邀請，他就會去替陳超明站台；至於是否會幫親民黨立委參選人站台，王金平說，他是國民黨員，不會去、也沒收到邀請。

王金平致詞時說，總統蔡英文過去曾說希望全國人民能團結、護衛民主、壯大台灣，個人認為這3點非常重要，但民進黨卻沒做好；蔡總統是要團結全民，但所作所為例如年金改革、一例一休、前瞻特別預算、黨產條例、促轉條例等，都是讓社會對立、撕裂感情，「叫人家團結怎麼團結？」

王金平說，要容忍不同聲音、好好溝通協商，接納不同意見，才能得到好的協商結論，但沒有這麼做「怎麼護衛民主？根本背道而馳」；外交被斷、國際組織無法參與、自由貿易協定無法簽訂，這都是國家重要生存要件，但這些要件都沒了，怎麼壯大台灣？

王金平表示，「總統選舉歸總統選舉」，但立委選舉絕對不能讓民進黨過半，「讓他們為所欲為，國家怎麼辦？」民進黨所做的，都不是對國家最有利的決定，一定要讓國民黨取得國會多數席次，才是正道。

王金平也一一介紹台北市8個選區的國民黨立委參選人，並鼓勵蔣萬安好好再當一任立委，接著參選下一任台北市長，「一定要去選」、「我一定為你站台」，雖然蔣萬安背著祖先的包袱，但那些包袱都是時代的產物，王金平也稱讚蔣萬安是有理想性、執行力，能讓台北市成為最好的國際都市。（編輯：蘇志宗）1081124