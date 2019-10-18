韓嗆做不好一頭撞死 蘇貞昌：沒看過這種參選人

（中央社記者陳俊華台北18日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天說，政府若沒做好教育、關懷弱勢，領導者該一頭撞死。行政院長蘇貞昌今天說，國民黨提名的參選人行徑、用語到這種地步，真的是過去沒看過的，難怪國民黨內部有聲音，甚至因此退黨。

行政院日前宣布推動高鐵延伸屏東，交通部就4條路線拍板選定採左營案，預計經費為新台幣554億元，目標在2029年底前啟用並正式營運。韓國瑜昨天在屏東召開座談會，他說若當選，不會同意也不會承認現在拍板的左營方案，將會歸零思考，不能用國家資源做「盲腸線」。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌會前受訪時表示，當初高鐵規劃要進入高雄市的火車站，再延伸到屏東火車站及潮州，卻因為政黨輪替，國民黨執政時的前交通部長毛治國、次長葉匡時把它歸零的；現在高鐵已無進到高雄火車站的空間，且經專業評估，決定延到屏東六塊厝，將來就有機會再延到潮州。

蘇貞昌說，韓國瑜信口開河地說要歸零，「90萬屏東縣民情何以堪？」尤其韓國瑜講話時，旁邊就站著國民黨屏東縣黨部主委及2名國民黨提名的屏東縣立委參選人，「請屏東人睜大眼睛看看」。

蘇貞昌指出，高鐵延伸屏東案在9月10日辦說明會時，韓國瑜派高雄市政府秘書長到場，當時對4條路線表示完全開放態度，現在選出左營線後，韓國瑜竟不認帳，前言不對後語，批韓國瑜是不負責任的市長、不負責任的總統參選人，沒有遠見、沒看到如何提升軌道運輸規劃的用心與專業判斷，只是信口開河，「不知怎麼評論他」。

至於韓國瑜昨天說，政府若教育、關懷弱勢沒做好，除了該打屁股之外，「政府的領導者該一頭撞死」。蘇貞昌表示，國民黨提名這樣的總統參選人行徑、用語、言行、提出的政策都到這種地步，真的是過去沒看過的，怪不得國民黨內部都對韓國瑜有很大聲音，還有人因此退黨，「怎麼國民黨提名的總統候選人言詞到這種程度？」

另外，韓國瑜說，若當選總統將廢除「一例一休」。蘇貞昌表示，政府希望能好好照顧勞工，且當時國民黨是主張「兩例」，勞基法修法後執行時確實碰到問題，因為社會不只360行，更不只有3萬6000行，不可能用一個法規範全天下。

蘇貞昌說，從他就任以來及前行政院長賴清德努力下，為各種做法上窒礙難行之處解套，也看到總統蔡英文一方面要照顧勞工，一方面也注意到資方，創造共贏，執行上越來越往好的方向走，不像韓國瑜不負責任的只喊要廢除，卻沒講出具體方案，是為反對而反對。

媒體詢問，立法院長蘇嘉全力主讓侄子、民進黨立委蘇震清進入不分區名單，疑似主導民進黨中執會流會。蘇貞昌只表示，這種事情讓黨部去說明。（編輯：蘇志宗）1081018