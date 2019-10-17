國民黨考紀會決議 開除鄭佩芬李正皓黨籍

國民黨中央考核紀律委員會17日表示，審議有關總統及立委選舉的違反黨紀案件，最終決議，開除國民黨草協聯盟發起人李正皓（圖）與資深媒體人鄭佩芬黨籍。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨中央考核紀律委員會今天召開第25屆第7次委員會議，審議有關總統及立委選舉的違反黨紀案件，最終決議，開除國民黨草協聯盟發起人李正皓與資深媒體人鄭佩芬黨籍。

國民黨考紀會今天下午發出新聞稿表示，審議通過建議開除黨籍案2件、同意恢復黨籍案1件以及駁回2件申訴案件。其中，李正皓經新北市黨部考紀會建議開除黨籍但「留校察看」的建議後，仍然繼續以不實言論造謠，汙衊國民黨提名總統及立委參選人。

除李正皓外，新聞稿也指出，鄭佩芬長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊國民黨，近日更以不實的「換連3.0」言論，詆毀國民黨及多位黨內同志。以上兩案將提報中央常會建請同意開除黨籍。

對於遭到開除黨籍，李正皓透過臉書表示，用莫須有的罪名開除，能挽救國民黨總統參選人韓國瑜的選情嗎，他更直指韓國瑜現在就像沒有穿衣服的國王，當國王沒有穿衣服的難堪事實被一個小孩揭開後，惱羞成怒的國王想的竟不是趕緊遮羞，而是選擇懲處指出事實的小孩。

李正皓說，災難不是因為烏鴉叫才來，趕走了烏鴉，災難一樣會到來。未來，他不會離開藍營的光譜，他始終是中華民國派、始終認為開除他的是國瑜黨，而非國民黨；鄭佩芬在接受媒體訪問時僅表示，她沒有意見，也不會提出申訴。

除李正皓與鄭佩芬外，在高雄市長韓國瑜確定被國民黨提名參選總統後，包括前高雄縣長楊秋興、國民黨代表敖博勝、國民黨中評委陳宏昌，也皆因發表批評韓國瑜的言論，遭到開除黨籍。（編輯：林興盟）1081017