楊秋興跨海批國民黨 總統提名人令人憂憤

（中央社記者王淑芬高雄13日電）已經退出國民黨，前高雄縣長楊秋興在臉書貼文說，看了該黨昨天「團結、奮鬥、救中華民國」的廣告，令他啼笑皆非，還指這個總統提名人令他感到憂憤。

楊秋興在上月開記者會批評國民黨總統提名人韓國瑜並宣布退黨；雖然已經退黨，他對國民黨的相關訊息仍持續關注。

他昨晚在臉書發文說，要啟程赴美國時看到國民黨大老「團結、奮鬥、救中華民國」的廣告，令他啼笑皆非，不得不在臉書抒發感想。

接受中央社記者電話採訪時，楊秋興已經在舊金山機場準備轉機到德州，他說實在看不下去國民黨大老那篇呼籲團結的廣告；他說「國民黨總統的提名實在無法向社會及人民交代，當初黨就應該有所作為，現在說要團結，這個黨可以收起來了」。

被問到鴻海集團創辦人郭台銘昨天宣布退出國民黨，有可能投入總統選舉的看法。楊秋興表示「好啊，既然郭認為國民黨無法翻轉，郭至少可以把台灣經濟做好」。

楊秋興臉書內容還提到，8月15日開記者會退黨時，前總統馬英九和他通電話說「怎麼和韓國瑜的恨這麼深」，他說當時就說了「不是恨啦，硬要說是我看不起韓，精準來說是憂憤」。

楊指國民黨的初選過程充滿著偏袒、算計與造假等，政黨為國舉才應提出最佳人選，不是用「公正、公平、公開、透明」來搪塞；今天國民黨提出的人選被視為草包、愛說謊、小丑、常說粗俗的話，是無德、無能、無才的總統候選人，質疑怎麼向社會交代，怎麼對得起人民及國家。

楊批評國民黨還期待團結、還要奮鬥、還可以救中華民國嗎？他還質疑國民黨的大老諸公們至今還看不清整個局勢。

為了台灣安全與發展、年輕人的未來及兩岸的和平與發展，楊秋興說「自己的國家自己救，國民黨可以倒、台灣不能倒、中華民國不能倒」。

楊秋興對國民黨總統提名人的批評，記者截稿前未取得競選總部的回應。（編輯：徐崇哲）1080913