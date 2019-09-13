楊秋興批韓國瑜 韓辦：困守狹隘思想

（中央社記者王淑芬高雄13日電）前高雄縣長楊秋興在臉書貼文批評國民黨「團結、奮鬥、救中華民國」的廣告令他啼笑皆非，還說「我看不起韓，精準來說是憂憤」。韓國瑜競辦說，楊困守狹隘思想，該憂憤自身的氣度。

楊秋興上月開記者會批評國民黨總統提名人韓國瑜並宣布退黨；雖然已經退黨，他仍關注國民黨的相關訊息，昨晚在臉書貼文看到國民黨大老「團結、奮鬥、救中華民國」的廣告令他啼笑皆非。

楊秋興臉書還說8月15日開記者會退黨時和前總統馬英九通電話，被問到「怎麼和韓國瑜的恨這麼深」，他當時就說了「不是恨啦，硬要說是我看不起韓，精準來說是憂憤」。

楊批評國民黨初選過程充滿偏坦、算計與造假等，還說國民黨提出的人選被視為草包、愛說謊、小丑、常說粗俗的話，是無德、無能、無才的總統提名人，質疑怎麼向社會交代等。

楊秋興已退黨還繼續批國民黨及韓國瑜，韓國瑜競選辦公室今天回應，國民黨秉持公開、公正、公平原則對參選人一視同仁，質疑楊還困守於自身狹隘的思想。

韓辦說，黨內總統初選階段，競爭在所難免，希望是君子之爭非攻訐抹黑，網路散布不實初選資訊已傷害黨內團結，盼所有支持者理性檢視，切勿聽信不實訊息。

韓辦表示，明明是在該團結的時刻，卻刻意分化並且妖言惑眾，楊秋興該憂憤的並非國民黨所展現的團結之心，而是自身的氣度。（編輯：林沂鋒）1080913