參選立委可能被開除黨籍 陳杰：堅持做對的事

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）前立委陳杰宣布參選立委，遭國民黨彰化縣黨部建議開除黨籍，陳杰今天開記者會指出，距離立委選舉正式登記還有一段時間，他不懂為什麼縣黨部急著要開除他，他會堅持做對的事。

國民黨彰化縣黨部主任委員張曼莉接受中央記者訪問時表示，陳杰在初選結束後，對外自行宣布要參選立委，選舉看板都弄出來了，身上穿的背心也都說明要參加立委選舉，國有國法，黨有黨紀，為了保障其他黨員的權益，考紀會才會向黨中央建議開除黨籍。

前中國國民黨籍立法委員陳杰日前宣布投入彰化縣第二選區立委選舉，不過在國民黨黨內初選敗給對手彰化縣議員張瀚天，陳杰認為張瀚天參選資格有問題，不承認初選結果，自行宣布參選且成立立委選舉競選總部，國民黨彰化縣黨部因而向黨中央建議開除陳杰的黨籍。

陳杰今天在立委選舉競選總部開記者會，對於縣黨部建議開除黨籍大表不滿；身兼中華民國全國總工會理事長的陳杰表示，他在日本幫忙拚工會外交時聽到開除黨籍的消息，感覺晴天霹靂，不解國民黨到底在急什麼，還沒有到登記的時間，他的民調數字不斷上升，不懂國民黨為什麼急著要開除他的黨籍。

陳杰指出，國民黨的作法會讓民眾失望，他現在是在做對的事情，他之前擔任立法委員以及彰化市長時為大家做的事情，民眾有目共睹，他是國民黨立委初選的合格參選人，呼籲黨中央和縣黨部回頭是岸。

陳杰的姪女、國民黨彰化縣議員溫芝樺被問到是否會幫陳杰助選，溫芝樺則說，她堅持做對的事情，幫陳杰站台，但她也強調，自己是國民黨員，不會拋棄國民黨。（編輯：謝雅竹）1081014