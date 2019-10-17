韓國瑜批高鐵南延盲腸線 政院：屏東不是盲腸縣

台灣高鐵南延屏東選定採左營案，目標是2029年底前可啟用並正式營運。（中央社製圖）

（中央社記者顧荃台北17日電）國民黨總統參選人韓國瑜指高鐵南延屏東採左營案是「盲腸線」，行政院發言人Kolas今天說，韓國瑜顯然是把屏東縣當成「盲腸縣」，行政院當然「不同意」也「不承認」這種對待南台灣的方式。

行政院日前宣布推動高鐵延伸屏東，交通部就4條路線拍板選定採左營案，預計經費為新台幣554億元，目標在2029年底前啟用並正式營運。韓國瑜今天在屏東召開座談會，他說若當選，不會同意也不會承認現在拍板的左營方案，將會歸零思考，不能用國家資源做「盲腸線」。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午回應表示，韓國瑜竟然把高鐵南延到屏東稱為「盲腸線」，顯然是把屏東縣當成「盲腸縣」，行政院當然「不同意」也「不承認」這種對待南台灣的方式。

Kolas說，韓國瑜在沒有提出任何評估與理由的前提下，就任意揚言要推翻一個歷經藍綠執政、評估多年才成形的政策，這種即興的決策風格非常嚇人。

Kolas指出，高鐵南延至屏東經過歷年多次的討論，至於路線的選擇，是交通部經過專業的評估選定，不但兼顧交通正義與平衡城鄉差距，也為未來南台灣的產業發展鋪設重要的交通建設，同時會要搭配周邊鐵、公路建設連接周邊市鎮作為配套，是一個創造多贏的交通政策。建議韓國瑜拚選舉之餘，開支票前還是要三思。（編輯：蘇志宗）1081017