砲轟綠高鐵南延是盲腸線 韓國瑜主張重新評估

（中央社記者余祥屏東縣17日電）高鐵南延屏東拍板採左營方案，國民黨總統參選人韓國瑜與國政顧問團總召張善政今天在屏東召開座談會，傾向支持小港潮州案，並承諾若韓當選將會重新評估路線，並會將高鐵、台鐵進行綜合性規劃。

行政院日前宣布推動高鐵延伸屏東，交通部就4條路線拍板選定採左營案，預計經費為新台幣554億元，目標在2029年底前啟用並正式營運。

韓國瑜昨天從屏東啟動傾聽之旅，今天進入第二天，韓國瑜中午在屏東潮州召開高捷、高鐵南延的座談會，韓國瑜國政顧問團總召張善政也特別南下親自說明韓國瑜的主張。

張善政指出， 目前由左營繞道往屏東市（六塊厝）的方案是製造「盲腸線」，效益差、浪費錢，根本是避重就輕，騙選票，錯誤政策比貪污更可怕，民進黨是兩個都加在一起。

張善政說，高鐵南延效應最高的就是潮州案，雖然經費較高，但方便性也高，只是因為花錢花得多，民進黨就不敢面對。

張善政表示，若韓國瑜當選總統，會把高鐵南延案路線歸零，重新規劃，並非已經定案要採潮州案，而是以效應來說，的確最好。

除了路線重新評估外，張善政表示，更應該結合高鐵、台鐵，綜合考慮中屏東（如潮州）、南屏東（如墾丁）未來的發展需求，如果高鐵南延至潮州，台鐵往南到恆春，如此搭配起來，到墾丁的路程就快多了。

韓國瑜在民眾提出建言後做出總結，他說，若當選，不會同意也不會承認現在拍板的左營方案，將會歸零思考，不能用國家資源做「盲腸線」，選舉到了就喊一下，選舉結束後卻日子照過，怎麼樣讓高鐵南延的經濟效益最大，這個評估開不得玩笑。

韓國瑜表示，捷運南延至屏東可行性最高，將讓高屏地區交通網、生活一體化，一定可以讓南台灣生命力放出來，韓國瑜說，若當選總統，對南台灣建設一定不會大小眼，會朝向弭平貧富差距、南北均衡發展努力。

高鐵延伸屏東，審查委員9月底評估4條路線，包括燕巢案興建經費新台幣561億元，左營案興建經費554億元，高雄案1217億元，小港潮州案初估逾1500億元，交通部最後拍板採左營案。（編輯：蘇志宗）1081017