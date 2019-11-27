藍營質疑民進黨操作共諜案 賴清德：怎麼可能

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）對於國民黨質疑民進黨操作共諜案，試圖影響明年大選。對此，民進黨副總統參選人賴清德今天表示，「這怎麼可能」，藍營這種說法是選舉語言，足以證明香港情勢演變對國民黨選情造成影響。

針對王立強共諜案，國民黨總統參選人韓國瑜質疑民進黨利用冒牌共諜操作影響選舉。對此，賴清德今天接受廣播節目專訪時回應表示，「這怎麼可能」，藍營這種說法是選舉語言，足以證明香港情勢演變對國民黨選情造成影響，原因在於香港建制派聽命於中國政府，如果台灣的政黨走的是傾中路線，勢必明年大選一定會受到波及。

賴清德今天與民進黨新北市立委參選人賴品妤一同接受「周玉蔻嗆新聞」節目專訪。這是賴清德成為爭取連任的總統蔡英文副手後，首次接受專訪。

談到接受「蔡賴配」的原因，賴清德坦言，當初曾希望蔡總統可以考慮找別人，不過，他後來決定接受蔡總統的邀請，主要是有感於蔡總統的誠意，也從支持者身上看到自己的責任，並深刻感受到，這場選舉的意義是守護台灣，「大家共同守護台灣，是我的職責」。

他說，現在台灣民主奇蹟受到威脅，香港情勢越演越烈，大家都很擔心，在此情況下，他有責任接受這個邀請。至於蔡總統如何展現誠意，他說，不方便透露過程，但現在有很好的結果，大家共同團結、守護台灣，民進黨有越來越穩的趨勢。

賴清德表示，感謝蔡總統的邀請，總統應該也承受不少壓力。總統願意為了台灣大局而做出這樣的邀請，「大家應該要肯定她」。

談及蔡、賴兩人從民進黨總統初選競爭到現在的「蔡賴配」，賴清德說，初選已經過了，現在是大家團結往前看的時候。

至於是否擔心若將來擔任副總統會荒廢4年，賴清德說，不會有這個問題，他是懷著善意接受副手的邀請，並沒有考慮未來的情形會如何；答應蔡總統的邀請，也沒有開出任何條件。

被問到蔡總統是否有改變，賴清德表示，總統的進步，大家都看得到，要面對新的大選，包括總統個人、幕僚等都要升級，才有辦法贏得勝利。他也稱讚，總統現在與選民的互動更親切，也更有自信。至於總統是否有缺點，賴清德說，「總統的缺點，這還沒發現」。

另外，談到國民黨副總統參選人張善政，賴清德說，對張善政的尊重仍沒有改變，張善政過去短暫擔任行政院長期間，幫助台南解決很多事情。他時常稱張善政為「難兄」，他自己則是「難弟」。

曾形容韓國瑜是百年難得一見奇才的賴清德也說，這句話還是沒有改變，只是「奇」的定義改變了，一開始是「奇特、令人驚奇」，現在則是「比較奇怪」。（編輯：林興盟）1081127