韓國瑜稱9成媒體被民進黨控制 買通就可連任

（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天在宜蘭時說，台灣有9成媒體被民進黨控制，不敢監督總統，回答媒體提問時則先質問「你是哪一家媒體」，並未實際回答問題。

韓國瑜今天到宜蘭進行傾聽之旅，並出席青年座談，會中有青年問到韓國瑜對共諜案的看法，以及「反送中」、亡國感等議題。

對於間諜案議題，韓國瑜認為，如果有間諜今天說「全力支持總統蔡英文」，一定會被認為在說謊，因為台灣9成的媒體都被民進黨控制，且這些媒體老闆都在墮落、炒土地與政府掛勾圖利，也不敢監督總統，將來執政者若還是這樣下去，只要買通媒體、抹黑對手就可以連任。

此外，媒體聯訪時也有記者詢問「是否還認為中共沒有介入台灣選舉？是否會呼籲中共不要干預選舉？」韓國瑜聽後說：「我聽你講我右邊耳朵都發聾，我換左耳來聽，你是哪一家媒體？你是哪一家媒體？先報媒體名稱，你是哪一家媒體？你是哪一家媒體？」

但提問記者回應是「新唐人」後，韓國瑜只回答「了解」，就轉問其他媒體「還有沒有問題」，並未回答記者的問題。

有關香港議題，韓國瑜說，香港選舉結果已經出來，泛民主派大勝，一國兩制的香港，連北京都無法控制香港的選舉；如果想要介入台灣選舉絕對比香港困難千萬倍，因為台灣的民主已經生根數十年。

他強調，香港百年來的發展靠「四隻腳」，那就是法治、自由化、廉潔政風、效率，使香港成為亞洲最有競爭力城市；若有人希望香港混亂，從中得到政治好處，這樣對香港700萬人口來說太不公平、不道德。（編輯：吳協昌）1081127