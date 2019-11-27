更多編輯台推薦新聞：
高以翔驟逝非首例 中國競技型娛樂節目意外頻傳
娛樂

高以翔驟逝非首例 中國競技型娛樂節目意外頻傳

影片／雷納德喬治雙槍合璧 快艇撞翻獨行俠奪6連勝
運動

影片／雷納德喬治雙槍合璧 快艇撞翻獨行俠奪6連勝

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國台辦指民進黨操作共諜案 政院：扭曲事實

最新更新：2019/11/27 17:42

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）針對自稱中國間諜的王立強案，中國大陸國台辦指控民進黨和詐騙犯一起進行政治操作。行政院今天表示，沒有這樣的事情，中國政府的說法不但是扭曲事實，更是羞辱媒體。

針對王立強案，國台辦發言人朱鳳蓮今天說，這件事的事實很清楚，就是「騙子變間諜」，是荒誕不經、漏洞百出的劇本，「而民進黨當局和詐騙犯綁在一起，大肆進行政治操作，其意圖是製造所謂大陸介入台灣地區選舉的假象，謀取不正當的選舉私利。」

對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，沒有這樣的事情。中國政府應該面對自己內部的問題，不該任意批評台灣政府，甚至羞辱國際知名媒體。

Kolas說，若批評台灣政府與他國媒體勾串，不但扭曲事實更是羞辱媒體。媒體自主選擇主題、選擇要訪的對象，是新聞自由。「怎麼可以因為你不喜歡看到某人受訪，就說該受訪者與媒體勾串進行政治操作」，這種說法也顯見中國政府對言論自由、新聞自由是無知的。

自稱在香港、台灣和澳洲從事滲透和綁架的中國籍男子王立強日前在澳洲接受當地媒體訪問，並決定向澳洲申請政治庇護。上海市公安局公布他涉嫌詐騙後，他24日晚間又在澳洲第9頻道（Nine Network）播出的「60分鐘」（60 Minutes）節目中，重申曾參與滲透。（編輯：謝佳珍）1081127

延伸閱讀
王立強案 國台辦：製造大陸介入台灣選舉的假象

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報