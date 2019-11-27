柯粉擬發起投廢票 宋楚瑜：沒資格講台灣民主

（中央社記者郭建伸台北27日電）對於台北市長柯文哲的支持者擬發起投廢票運動，親民黨總統參選人宋楚瑜今天受訪時說，選誰是人民的權利，但呼籲大家去投廢票，「那就投給講要投廢票的人的那個黨」，直言講這些話的人沒有資格在台灣講民主。

台北市府顧問、民眾黨發起人蔡壁如25日接受廣播專訪時提到，支持者反映柯文哲沒出來選，讓他們焦慮，為了要幫柯文哲保溫，民間柯粉發起「廢票運動」，直接在選票上寫柯文哲。她說，雖然不應鼓勵投廢票，但她也會想知道投柯文哲的無效票有多少。

宋楚瑜今天上午接受「POP撞新聞」廣播節目專訪，會後接受媒體聯訪時，被問及柯粉發起投廢票的看法。

宋楚瑜說，2004年曾有人倡議投廢票，「乾脆把民主政治廢掉乾脆大家就省事嗎，講這些話的人，是對台灣民主不太負責任」。

宋楚瑜說，選誰是人民的權利，「但呼籲大家去投廢票，那就投給講要投廢票的人的那個黨，就投他一個廢票，因為他們根本沒有資格在台灣講民主」，因為他根本不相信人民。

媒體追問宋楚瑜，是指柯粉投民眾黨廢票嗎？宋楚瑜說，他沒有這樣說，但現在不是要打口水戰，柯文哲有其長處，但某些人講得話到底能否代表柯文哲，他不清楚，顯然有點亂，形容是「一人一把號，各吹各的調」，強調選舉中廢票不能解決問題。

此外，宋楚瑜接受平面媒體專訪時談到國民黨總統參選人韓國瑜，台灣政治最大的悲哀，就是大家都喜歡超世紀明星。

不過宋楚瑜受訪時說，他沒有一定在指哪一位，但他認為台灣的民主政治喜歡用譁眾取寵的政治明星，卻不了解總統的責任在於國防、外交、兩岸、國安要有經驗，坦言這段時間選出的超級明星，雖然亮麗但處理這些事情的經驗歷練都不夠，導致沒有發揮總統的領導平台功能。（編輯：蘇龍麒）1081127