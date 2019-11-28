雙北推公投修法 郝龍斌：若扞格母法尋求釋憲

新北市議長蔣根煌（前右2）28日率新北市議會國民黨團書記長周勝考（前右4）、無黨黨團總召蔡錦賢（後左3）及多名議員，與國民黨副主席郝龍斌（前右）、台北市議員羅智強（前右3）等人共同舉行記者會，說明新北市議會國民黨團和無黨黨團將比照台北市議會修改新北市公民投票自治條例。中央社記者王鴻國攝 108年11月28日

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市議長蔣根煌等多名議員今天支持並將跟進台北市議會，提案修正公投自治條例。國民黨副主席郝龍斌說，若地方法令與中央母法有扞格時，將尋求釋憲讓原公投法重新復活。

蔣根煌今天率新北市議會中國國民黨團書記長周勝考、無黨黨團總召蔡錦賢及多名新北市議員，一起與郝龍斌及台北市議員羅智強、游淑慧等人召開記者會，說明將比照台北市議會模式，修改新北市公民投票自治條例，明定新北市也要「公投併大選」。

會中，蔣根煌等人主張公民投票法修正通過公投每兩年舉行一次，這對於有時效性的公投來說，等於是實質剝奪人民公投權利，也限制不能「公投綁大選」，已經違背憲法對人民創制複決權利的保障。

羅智強指出，台北市議會法規委員會27日通過台北市公民投票自治條例修正草案，很高興新北市議會跟進，未來將繼續串連全台各縣市，民主進步黨拆掉公投神主牌，地方就幫忙救回來，也籲請民進黨尊重人民的直接民權。

周勝考表示，民進黨公投修法，剝奪人民創制複決的權利，新北市議會國民黨團及無黨黨團決定比照北市議會提案修法，恢復人民應有的權利。

現場林金結、邱烽堯、陳明義等新北市議員對公投修法都發言表達支持，認為民進黨在野時要修鳥籠公投，執政後卻閹割公投，根本就是換位置就換了腦袋。

有關地方修法可能會牴觸公民投票法母法的問題，郝龍斌表示，民進黨在九合一選舉失敗不檢討施政，反而怪罪公投，以粗暴的手段閹割人民公投的直接民權，希望在新北等地方議會的跟進修法下，用地方包圍中央，來保障人民的直接民權。

他強調，若地方公投條例與公投母法有扞格時，必要時要循釋憲來讓原公投法條文重新復活，以達成「中央拆公投，地方救公投」的重要使命。

游淑慧表示，雙北市議會若完成公投條例修正後，未來交通部若執意要推北宜高鐵或直鐵來經過翡翠水庫的大台北集水區，雙北就可以公投是否要讓此工程來危害大台北用水安全；若一定要每兩年才能公投，工程都招標施工，市民還能有什麼保障。（編輯：戴光育）1081128