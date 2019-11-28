林飛帆：民進黨反滲透 國民黨卻反反滲透

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨副秘書長林飛帆今天說，面對反滲透問題已成為全球共識，當民進黨在反滲透，國民黨卻在反反滲透；民進黨立委管碧玲強調，民進黨絕對不是倉促立法，而是國民黨怠惰立法。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、書記長李俊俋、黨副秘書長林飛帆及發言人何博文共同召開「紅色是最恐怖的顏色 國民黨為什麼要害怕反滲透法？」記者會。

國民黨近期來不斷指控民進黨是綠色恐怖，何博文說，紅色才是最恐怖的顏色，國民黨請說清楚為何那麼害怕反滲透法；他說，一國兩制下的香港，遭遇恐怖對待，國民黨為什麼不譴責紅色恐怖，卻濫用恐怖兩個字在捍衛台灣主權與民主的民進黨身上，為什麼面對香港情勢，國民黨只會槍口對內。

管碧玲說，明天立法院院會，民進黨團將提反滲透法草案逕付二讀，逕付二讀如順利的話，即使被反對黨拉下來，要冷凍期一個月，仍來得及在法定會期前完成三讀，不希望拖到臨時會來修此法。

管碧玲強調，這絕對不是倉促的立法，而是國民黨怠惰立法；兩岸人民關係條例要修中共代理人條款，民進黨於5月31日就送出第一個版本，匍匐前進，不斷討論法該如何修訂，經歷三個版本的兩岸人民關係條例試寫、討論與推翻，以及三個版本的反滲透法試寫、討論與定案。

她說，進入立法程序也算得很準，將來立法院一面有院會逕付二讀的草案，一面在委員會也有其他版本一併審查，至少立法程序將長達一個月，這對立法院的修法來說，絕非倉促立法。

李俊俋表示，這個案子在內政委員會有8個版本，再加上民進黨團提出的反滲透法，總共有9個版本，但這9個版本裡面，沒有任何一版是國民黨提的。

李俊俋說，本會期是預算會期，民進黨團忍辱負重，等到戰機預算通過後，才提出反滲透法的修法。

李俊俋也質疑國民黨，為何之前審相關法案都杯葛到底，「國民黨是在害怕這個法案嗎？還是因為什麼理由不想審這個法案？」國民黨應該要講清楚。

林飛帆認為，面對反滲透問題已成為全球共識，當民進黨在反滲透，國民黨卻在反反滲透，從5月到現在已有八加一個版本，其中沒有任何一個版本是國民黨所提出。如果國民黨認為反滲透是重要的議題，認為台灣應該要建立一套相應的機制，保護國民黨所擔憂的言論自由及人權保障，那國民黨應該要提出自己的版本面對滲透危機。

林飛帆進一步表示，除了反滲透外，民進黨更擔憂明年大選，一旦當國民黨的政黨票數超過「吳斯懷密碼」的150萬票後，退將吳斯懷很有可能透過不分區名單進到國會，審查和接觸到國家重要的機密文件和檔案，跟著所有立委一起討論國家重要的反滲透機制，甚至是國家安全相關的法治措施的討論；反滲透是國際共識，是重要的民主保護網，需要朝野共同支持。（編輯：林興盟）1081128