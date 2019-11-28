宋楚瑜訪苗栗 徐耀昌：若不方便可支持親民黨

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天到苗栗縣傾聽產業心聲，曾加入親民黨的現任國民黨苗栗縣長徐耀昌立場尷尬，他說「支持韓國瑜不在話下」，「萬一有立場或不方便，也可以支持親民黨」。

宋楚瑜上午拜會育達科技大學董事長王育文，隨後轉往竹南毅和實業參訪，下午到南庄農會與觀光休閒業者座談，並走訪民宿業者，晚間安排餐敘，國民黨籍苗栗縣長徐耀昌也將出席。

宋楚瑜今天的行程由無黨籍前苗栗縣長傅學鵬全程陪同，傅學鵬身為黃派大老，對地方泛藍選民有一定影響力，他受訪表示，與宋楚瑜自省府時代已有近30年交情，「我是他的子弟兵，不支持他支持誰」。

曾加入親民黨的徐耀昌向來被視為黃派人馬，被問到在宋楚瑜與國民黨參選人韓國瑜間該挺誰，徐耀昌說，他目前在中國國民黨團隊，「支持韓國瑜不在話下」，至於宋楚瑜也是過去的老東家，可以理解宋背負親民黨延續使命而出馬競選總統。

徐耀昌說，他認為民主機制在於個人明智的抉擇，「能夠支持國民黨的盡量支持國民黨，萬一有立場或不方便，也可以支持親民黨」。

宋楚瑜到訪，有國民黨基層私下坦言「的確立場尷尬」。

媒體聯訪時，有記者提問藍軍分裂投票問題，宋楚瑜表示，許多好朋友都是國民黨，「我們都是過去國民黨的改革派」，希望把經濟、民生放第一，把藍綠、政黨對立放兩邊，好好把國家當前的問題處理好比較重要。

另外，美國總統川普今天簽署「香港人權與民主法案」，宋楚瑜指出，中國大陸對此事已提出強烈質疑，如果中美之間為香港問題而引發過去中美貿易的對抗、對立，採取更激烈的手段，特別是人民幣貶值作為因應的話，對台灣的經濟包括股匯市、出口以及在大陸的台商，都將產生「非常重大影響」。

宋楚瑜呼籲，總統蔡英文必須儘速與中央銀行、財政單位對於相關金融管理面向妥善因應。（編輯：唐聲揚）1081128