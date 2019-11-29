更多編輯台推薦新聞：
總統府住一晚 法國搭檔：台灣美食太多太好太惱人
生活

總統府住一晚 法國搭檔：台灣美食太多太好太惱人

星際大戰主角把劇本忘床下 大結局被放eBay險外流
娛樂

星際大戰主角把劇本忘床下 大結局被放eBay險外流

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

韓國瑜對民調出招 賴清德：不必受影響

最新更新：2019/11/29 14:16
民進黨副總統參選人賴清德（中）29日前往台南市永康區大灣廣護宮參拜，受到民眾熱情歡迎。中央社記者張榮祥台南攝　108年11月29日
民進黨副總統參選人賴清德（中）29日前往台南市永康區大灣廣護宮參拜，受到民眾熱情歡迎。中央社記者張榮祥台南攝　108年11月29日

（中央社記者張榮祥台南29日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜屢對民調出招，民主進步黨副總統參選人賴清德今天在台南呼籲民進黨及支持者都不必受到韓國瑜講任何話的影響，民進黨的目標是守護台灣。

賴清德今天陪同民進黨台南市第4選區（永康區、新化區、新市區）立委參選人林宜瑾前往永康區大灣廣護宮上香祭拜。

上香後，賴清德接受媒體聯訪時指出，總統大選民進黨選情居於領先地位，民進黨在台南的6席立委參選人選情也是一樣，民進黨要鞏固勝利，擴大勝利，直到贏得勝利。

韓國瑜屢對民調出招，原先要求支持者拒答民調，今天上午又要求回答「唯一支持蔡英文」。賴清德對此表示，韓國瑜講這些話的目的不得而知，但他希望守護台灣的團隊，包括民進黨及支持者都不必受到韓國瑜講任何話的影響。

賴清德說，民進黨的目標是守護台灣，民進黨在總統大選要高票當選，在國會要過半，尤其民進黨在台南提名的6席立委參選人要全上，更是民進黨國會過半的基礎。

賴清德指出，他在民進黨總統初選時秉持君子之爭，民進黨需要這場初選，才能感動國人，得到國人支持。以目前來看，這個目標已達到，大家都看到民進黨初選後團結在台灣的大旗之下，凝聚力量，也完成守護台灣的力量。（編輯：戴光育）1081129

延伸閱讀
批假民調迷惑人心 韓國瑜籲支持者今起拒答韓國瑜：千萬不要在冷冰冰的民調數字內打轉朱立倫：韓國瑜爭取不表態選民支持才能勝選

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報