韓國瑜對民調出招 賴清德：不必受影響

（中央社記者張榮祥台南29日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜屢對民調出招，民主進步黨副總統參選人賴清德今天在台南呼籲民進黨及支持者都不必受到韓國瑜講任何話的影響，民進黨的目標是守護台灣。

賴清德今天陪同民進黨台南市第4選區（永康區、新化區、新市區）立委參選人林宜瑾前往永康區大灣廣護宮上香祭拜。

上香後，賴清德接受媒體聯訪時指出，總統大選民進黨選情居於領先地位，民進黨在台南的6席立委參選人選情也是一樣，民進黨要鞏固勝利，擴大勝利，直到贏得勝利。

韓國瑜屢對民調出招，原先要求支持者拒答民調，今天上午又要求回答「唯一支持蔡英文」。賴清德對此表示，韓國瑜講這些話的目的不得而知，但他希望守護台灣的團隊，包括民進黨及支持者都不必受到韓國瑜講任何話的影響。

賴清德說，民進黨的目標是守護台灣，民進黨在總統大選要高票當選，在國會要過半，尤其民進黨在台南提名的6席立委參選人要全上，更是民進黨國會過半的基礎。

賴清德指出，他在民進黨總統初選時秉持君子之爭，民進黨需要這場初選，才能感動國人，得到國人支持。以目前來看，這個目標已達到，大家都看到民進黨初選後團結在台灣的大旗之下，凝聚力量，也完成守護台灣的力量。（編輯：戴光育）1081129