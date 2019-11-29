蔡總統板橋參香 盼連任再當4年勇敢總統

總統蔡英文（前）29日走訪新北市板橋深丘福德宮，致詞籲請民眾給予支持，盼能順利連任，再當4年勇敢的總統。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年11月29日

（中央社記者黃旭昇新北29日電）蔡總統今天到新北市板橋深丘福德宮參拜，祈求風調雨順、國泰民安。總統也推薦民進黨新北市板橋西區立委參選人張宏陸、東區參選人羅致政，也盼望順利連任再當4年勇敢的總統。

總統蔡英文今天晚上在立委羅致政與張宏陸、民進黨新北市議員王淑慧等人陪同下，前往深丘福德宮參拜；受到廟方歡迎。

蔡總統到達時受到民眾熱烈歡迎，爭相握手歡呼，致詞時臉上帶著笑容，也與鄉親不時有著趣味相互應答，氣氛熱絡。

因氣溫低，蔡總統致詞時說，握手時感到有些人手的溫度不高，請在場鄉親要保暖，且一直保持健康身體到明年投票日，不但鄉親自己投票，也要督促還在睡覺的年輕人也去投票，以向世界展示台灣人維護民主自由的決心。

蔡總統致詞時表示，她在競選新北市長、與競選總統時都將新北市競選總部設在板橋，因此，回到板橋充分感受鄉親的熱情。對於廣場上的群眾關心總統的健康，她強調自己身體很好，且會保護好喉嚨，一直到明年1月11日以後「勇敢做總統」，不會像以往選舉，喉嚨說話說到嗓子啞了。

蔡總統並細數執政成績，強調照顧老幼，希望繼續執政4年，經濟大爆發以持續照顧老幼與長照。（編輯：張銘坤）1081129