蔡總統站台推薦張銘祐 承諾連任後國防更強

總統蔡英文（前右2）29日晚間到新北市新店區為民進黨立委參選人張銘祐（前右）站台時表示，守護台灣民主是這一代的責任，若她繼續連任4年，會以更好的國防保護國家。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月29日

（中央社記者黃旭昇新北29日電）總統蔡英文今天晚上為新北市立委參選人張銘祐站台助選，蔡總統表示，守護台灣民主是這一代的責任，如果她繼續連任4年，台灣肯定脫胎換骨，會以更好的國防保護自己的國家。

蔡總統今天晚上前往新北市新店區參加民主進步黨新北市11（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）選區立委參選人張銘祐的競選總部成立晚會。

晚會在總部旁的北新藝術廣場舉辦，包括總統蔡英文、前行政院長游錫堃、民進黨黨主席卓榮泰及新北市議員陳永福都前往站台。蔡總統致詞時，感謝陳永福每次在艱困選區都挺身而出。

蔡總統站台致詞時表示，最後衝刺階段希望大家一起號召更多人守護台灣，這是這一代人共同的責任。如果她連任，下一個4年的台灣會脫胎換骨，高科技產業會進入台灣，提振經濟並照顧老幼，讓台灣真正安居樂業。

蔡總統強調，若連任接著下來的4年，台灣國艦國造，台灣會有最強的國防以保護自己的國家。她也推薦在艱困選區參選立委的張銘祐。

張銘祐致詞表示，自己第一次參選就挑戰民進黨的艱困選區，面對連任6屆的對手，選戰的確相當辛苦，但為了下一代他一定會堅持下去，逐步邁向國會。

張銘祐提出政見包括落實長照、滿足托育需求、堅持公義、造福青年、永續台灣、更新新北市大文山地區等政見。若當選，未來將全心放在改善台灣、改變大文山的行動的在地立委。（編輯：張銘坤）1081129