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首頁 / 政治

柯志恩成立競選總部 藍營要角站台輔選

最新更新：2019/11/30 13:41
國民黨不分區立委柯志恩（中右）轉戰新北市板橋東區立委，30日成立競選總部，前總統馬英九（中左）到場贈送親自書寫「一路走來始終如一」中堂祝賀。中央社記者范正祥攝　108年11月30日
國民黨不分區立委柯志恩（中右）轉戰新北市板橋東區立委，30日成立競選總部，前總統馬英九（中左）到場贈送親自書寫「一路走來始終如一」中堂祝賀。中央社記者范正祥攝　108年11月30日

（中央社記者范正祥新北30日電）國民黨新北市板橋東區立委參選人柯志恩今天成立競選總部，前總統馬英九、新北市長侯友宜、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫都到場站台，呼籲把選票投給國民黨。

不分區立委轉戰新北市板橋東區立委的柯志恩上午成立競選總部，板橋介壽公園活動現場競選旗幟飛舞，鼓聲隆隆，與會民眾踴躍。馬英九贈送親自書寫「一路走來始終如一」中堂祝賀，侯友宜也為柯志恩披掛彩帶，現場氣氛熱鬧。

馬英九致詞時指出，常常聽到總統蔡英文說「選蔡英文、顧主權。」可是蔡總統上任3年多，就丟了7個邦交國，「邦交國就是一個主權的象徵，因為承認我們的主權，她一丟就丟7個，這30年來沒有一個總統像她這樣會丟邦交國的」。

馬英九也進一步質疑，蔡總統最近講，經濟是這20年來最好的，但「她所謂的最好，是自我感覺良好的最好」。

馬英九呼籲選民，「總統一定要選韓國瑜，立委要選柯志恩」，維護主權，開展經濟，讓人民真正感受得到。

侯友宜和朱立倫先後上台致詞，不約而同強調近幾年來新北市在經濟發展、企業招商、公共建設、觀光亮點等各方面的進步成果。他們呼籲選民支持柯志恩在板橋當立委，繼續為新北市的進步繁榮努力。

吳敦義稱許柯志恩具有服務熱忱，希望選民大力支持，期盼國家進步、經濟發展、社會繁榮、台海和平，希望選民支持國民黨「總統當選、國會過半」。（編輯：林興盟）1081130

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