談第三勢力合作 宋楚瑜：我們要做範例

針對未來第三勢力合作，親民黨總統參選人宋楚瑜（圖）1日出席台中佛教正德醫院落成典禮時受訪表示，過去還沒有這樣合作的機制「我們現在就是要做範例」。中央社記者蘇木春攝 108年12月1日

（中央社記者蘇木春台中1日電）針對未來第三勢力合作，親民黨總統參選人宋楚瑜今天表示，台灣坦白講，過去還沒有這樣合作的機制「我們現在就是要做範例」，跟不同的黨派，大家一起合作，就是出來的初衷。

宋楚瑜與親民黨副總統參選人余湘，今天上午出席台中佛教正德醫院落成典禮，他會前接受媒體聯訪。

對於媒體提問未來小黨合作，宋楚瑜表示，這一次跟余湘一起來參選，就是想要找回台灣民主的價值，希望台灣是一個多元化的社會，讓各種不同的聲音，都能五彩繽紛的表現出來。

宋楚瑜說，昨天非常高興與台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘一起合作，台灣放下藍綠對決，只要拿出誠意，將會是宋楚瑜與余湘組一個執政的團隊，去展現更大的誠意，跟不同的黨派，大家一起合作，就是出來的初衷。

至於未來第三勢力合作，宋楚瑜表示，台灣坦白講，過去還沒有這樣合作的機制「我們現在就是要做範例」，過去不僅是在國民黨執政的期間，在國會的改造，包括到省政府跟不同黨派的各個縣市長，都是非常公平的，站在彼此大家互相能夠尊重，以人民的福祉為前提，來一起好好的合作。

他強調，自己有這樣的誠意，相信余湘更是會傾聽人民的心聲，讓大家了解到，會真正出來好好做事，一定會讓大家放心，不會把黨派的利益放在前面，會把人民的利益放在前面。（編輯：黃世雅）1081201