台日海洋事務合作對話 2日台北登場

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）一年一度的台日海洋事務合作對話會議將於2日在台北舉行，針對海洋安全、科學研究、海洋環保、漁業議題等進行討論。不過，這次預計將不會簽署合作備忘錄，僅是維持雙方的對話。

外交部今天發布採訪通知，2日下午將在圓山大飯店舉行「第4屆台日海洋事務合作對話會議」開幕式，由台灣日本交流協會會長邱義仁、日本台灣交流協會會長大橋光夫出席致詞，隨後進行閉門會議。

知情人士指出，台灣方面預計由台日協、外交部、科技部、海洋委員會海巡署及農業委員會漁業署等機關派員與會。日方則由日台交流協會、外務省、海上保安廳、水產廳、文部科學省等機關人員出席。

這名人士向中央社記者表示，台日雙方將於會中針對海洋安全、科學研究、海洋環保、漁業議題等進行討論。不過，這次不會簽署任何MOU，僅是維持雙方的對話。

台日基於雙方共識，同意每年召開一次「台日海洋事務合作對話會議」，在日本、台灣輪流舉行，首屆會議於2016年在東京舉行。去年12月在東京舉行第3屆會議，並於會中簽署「台日走私及非法入出國應處合作備忘錄」，強化雙方共同合作打擊跨國犯罪，以及「台日海洋科學研究合作備忘錄」，促進海洋、大氣、地質、地球物理、生態與環境變遷的學術合作與交流。（編輯：蘇龍麒）1081201