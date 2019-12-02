台日海洋對話登場 邱義仁盼逐漸解決累積問題

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）一年一度的台日海洋事務合作對話會議今天在台北舉行，台灣日本關係協會會長邱義仁表示，期盼雙方在會中彼此坦誠交換意見，讓累積的問題能逐漸獲得解決；日方代表則說，盼藉此會議促進台日關係。

「第4屆台日海洋事務合作對話會議」下午在圓山大飯店舉行，由台日協會會長邱義仁、日本台灣交流協會會長大橋光夫出席開幕式致詞，隨後進行閉門會議。知情人士表示，會中將針對海洋安全、科學研究、海洋環保、漁業議題等進行討論；不過，這次預計不會簽署任何合作備忘錄。

邱義仁致詞時表示，過去這幾年因為台日之間的友好與信任，雙方建立多個合作對話平台，包括海洋合作對話、台日第三國市場合作委員會等，不僅促進台日友誼，也加強雙方人民的利益與保護。

不過，邱義仁提到，日台之間也存有尚待解決的問題。對於留下來的問題，期盼台日雙方不只是照顧各自國家基本立場，也能在互相諒解的基礎上，尋求可能的解決方案。

「這些問題，說大不大、說小不小」，他說，若處理得好，能讓兩國感情更親密、兩國人民利益更接近；若沒有處理好，也許不是太大的問題，但恐造成兩國之間「不必要的不愉快」。因此，他期待，雙方與會人員能在會中彼此坦誠交換意見，讓累積下來的問題能一點一點得到解決。

大橋光夫表示，台日海洋對話會議自2016年10月召開第一屆會議以來，雙方從推進海洋合作及危機管理角度，進行建設性的討論。他相信，即使是複雜的問題，只要雙方從大局出發進行討論，就一定能克服難關，並能回應日台人民的期待。

他說，日台雙方共享基本價值，彼此間有緊密經濟關係及人員往來，雙方也正進行各樣交流。有關人員往來的部分，今年預計能達到歷史新高。

大橋光夫期待，台日海洋對話作為互惠合作平台，能對日台交流發展作出貢獻；雖然今天討論時間較為短暫，仍希望會中能對加強日台關係，進行有意義的討論。

「台日海洋事務合作對話會議」每年在日本、台灣輪流舉行。去年在東京舉行第3屆會議，並於會中簽署「台日走私及非法入出國應處合作備忘錄」及「台日海洋科學研究合作備忘錄」。

對於「沖之鳥」海域附近的捕魚議題，台灣過去幾乎都會在會中提出，但雙方未能達成共識，僅同意持續對話溝通。（編輯：林興盟）1081202

第4屆台日海洋事務合作對話會議開幕式2日下午在台北圓山大飯店舉行，台灣日本關係協會會長邱義仁（左）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）在會前交換意見。中央社記者徐肇昌攝 108年12月2日