海域規定e指搞定 海委會網站建置完成

民進黨立委陳瑩（右）2日在立法院舉行記者會，指出海洋委員會已匯整所有海域規定在同一平台呈現，「海域規定、e指搞定」。圖左為海洋委員會副主委蔡清標。中央社記者王飛華攝 108年12月2日

（中央社記者范正祥台北2日電）民眾常誤闖海域、誤捕魚類，民進黨立委陳瑩促請政府建置單一網站匯整海域規定。陳瑩今天在立法院召開記者會，指出海洋委員會已匯整所有海域規定在同一平台呈現，「海域規定、e指搞定」。

陳瑩表示，台灣是海洋國家，海域活動盛行，但海域活動的相關規定繁雜，散落在海洋委員會、觀光局、營建署、漁業署、航港局、林務局等機關及各地方政府等，沒有統一匯整，民眾無法獲得完整明確規定，導致民眾經常於海域活動被罰。

她說，為解決民眾困擾，曾召開協調會，並在立法院總質詢提出，獲得行政院長蘇貞昌回應，行政院立即責成海洋委員會負責統籌建置平台，已於11月底前完成。

陳瑩指出，過去網站呈現海域規定是以條列式及公文呈現，非常不親民，民眾不易看懂。現在以地圖方式呈現，民眾只要點選海域，即可呈現「區域範圍」、「限制活動」、「需要申請」、「禁止採捕」、「違規罰則」，如果要看原始公告，還可以點選「公告法令」，友善的介面呈現，讓原住民及喜愛親近海洋的朋友方便查詢。

陳瑩表示，相當肯定行政院效率。目前網站完整資訊呈現後，海洋委員會除需請各機關即時更新外，如有需要透過申請的海域活動，申請手續若可透過網路完成的項目，應將申請程序簡化、e化，讓民眾可以透過網站，海域活動申請更便民。

海洋委員會副主委蔡清標表示，網站目前正式啟用，如果對於網站有任何建議，上面也有設置意見信箱，海洋委員會希望可以獲得使用者的意見回饋，隨時調整更新；網站上面也有「定位」功能，如果使用手機瀏覽，即可使用定位功能，瞭解所在地（海域）的規定，未來也會開放APP功能。（編輯：蘇志宗）1081202