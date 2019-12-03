楚瑜高山青待客 宋競選總部具巧思

（中央社記者郭建伸台北3日電）親民黨總統參選人宋楚瑜的競選總部近日將開張啟用，他下午前往慰勞志工，並表示競總將於一週內正式對外亮相。競總除了運用多種色彩隱喻，也提供各種結合政治人物姓名的小點心，別具巧思。

宋楚瑜的競選總部座落在台北市仁愛路及延吉街口鬧區，因為看板醒目，吸引不少路過民眾注意。

宋楚瑜競辦主任游文人表示，由於宋楚瑜這次參選宣言是讓小黨進入國會，打造五彩繽紛的政治環境，競總裝潢運用各種顏色的氣球當主視覺；一進門的大桌子則是「綠、橘、藍」三種色塊，代表「藍綠擺兩邊，親民黨擺中間」。

宋楚瑜的競總除了裝潢設計新穎，也有另一個賣點，就是有各種諧音雙關的「政治人物小點心」，如「楚瑜高山青」、「余湘奶茶」、「宥彤可可飲」、「普天同沁瑜餅乾」、「西華蛋糕」、「霸氣果凍」、「美人霜淇淋」及「中華民國派」等，未來將提供給來競總的支持者食用。

宋楚瑜受訪時說，競選團隊從找尋地點到裝潢總部至今不到一週，但進度已大致完成，目前在最後收工階段，他相當感謝工作人員及志工全力協助。

宋楚瑜的諧音飲品是「楚瑜高山青」，他表示，這不是有什麼高矮的問題，而是只有信心，就永遠青春，競總未來還有一個正式對外的宣示，將在一週內正式對外公布。（編輯：張良知）1081203