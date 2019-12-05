韓國瑜與青年對談 重拋與國際接軌3支箭

（中央社記者余祥、許秩維台北5日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天與青年對談，他重申與國際接軌的三支箭，分別為小一開始中英雙語教育、大學生與碩士生出國交換一年、45歲以下軍公教出國學習一年，若10年內推動成功，將讓台灣脫胎換骨。

台灣青年民主協會等團體舉辦2020總統大選青年論壇，邀請3黨總統參選人與會和青年對談，今晚由國民黨總統參選人韓國瑜出席，現場也安排青年團體輪流提問。

韓國瑜表示，青年眼中的韓國瑜，可能是草包、說話不算話、菜蟲、黑道、落跑市長等，因為負面消息太多，產生積累效果，在網路的世界他是一塌糊塗，「我不做辯解，但我依然是心地善良的好人，對下一代充滿關切」。

韓國瑜說，45天的土地傾聽之旅，接觸到百工百業，到目前為止還沒有看到一個行業對未來充滿信心，大家都在擔心現在、害怕未來。

韓國瑜說，他最擔心的就是「世界忘記台灣，台灣忘記世界」，因此發出國際化三支箭，若當選總統立刻進行。

第一支箭是國小一年級開始實施中英雙語教育，第二支箭是大學、碩士生出國當交換生一年，政府會幫忙找錢，他們預估花的經費在500億元以內，但只要政府不貪污、不亂搞，錢一定夠，甚至有企業家、慈善家都會踴躍加入培養下一代的行列。

第三支箭是讓45歲以下軍公教警消帶職、帶薪出國進修一年，每人補助新台幣60萬元，第一年送1%、約3500位出國，第二年擴大到2%、7000位。

韓國瑜說，有人擔心會不會浪費國家的錢，絕對不會，出國回來後，會提升語言能力、交朋友能力、解決困難能力提升，更會變得勇敢，若10年之內，這個計畫推動成功，將讓台灣與國際接軌、脫胎換骨，厚植台灣實力從培養年輕人開始。（編輯：林淑媛）1081205