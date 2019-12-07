郭柯關係受矚目 蔡沁瑜：不用媒體傳話

（中央社記者郭建伸台北7日電）媒體報導郭、柯關係可能漸行漸遠，外界關注第三勢力合作關係。對此，郭辦核心幕僚蔡沁瑜今天說，很多事不用透過媒體傳話；于美人則說，「寄錢會少，寄話會多」，表示傳話一定會多傳兩句。

蔡沁瑜今天以親民黨不分區立委參選人身分前往白蘭市場掃街，並由競辦發言人于美人陪同；由於于美人辨識度很高，許多民眾、攤商都搶著和她拍照。于美人則呼籲大家「總統投宋楚瑜，政黨票投親民黨」。

親民黨總統參選人宋楚瑜昨天在青年論壇猛酸對手、國民黨總統參選人韓國瑜，引發外界關注。

對此，于美人說，她跟宋楚瑜建議，偶爾可以罵一罵蔡英文總統，宋楚瑜是回應，「我可以批評執政黨，但男生批評女生，有違紳士風度」，所以宋楚瑜會批評政策，但不做個人批評，即便是對國民黨總統參選人韓國瑜也極少批評。

此外，外界關注鴻海集團創辦人郭台銘跟台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨合作關係，有媒體報導，民眾黨高層定調，與郭台銘的合作關係，將順其自然，不排除漸行漸遠。媒體今天也詢問蔡沁瑜看法。

蔡沁瑜說，很多事情不用透過媒體傳話，否則對台灣的政治生態或是社會的心情都是內耗，台灣不該再處於這樣的情況。

她說，如果外界都知道盟軍彼此是合作關係，有任何意見，大家應該好好說清楚，「我們用真心相待，如果對方還是覺得不夠的話，我覺得一切都是隨緣啦。」

于美人則指出，台語有句俚語「寄錢會少，寄話會多」，表示傳話一定會多傳兩句；台北市長柯文哲智慧很高，但是詞彙很有限，有些詞彙講來講去只有這些，未必是他本意，「就像郭董說的，如果每一句都聽進去就不用睡了」，強調外界不用懷疑，第三勢力整合勢在必行。

媒體追問，郭台銘從美國回來後，是否會與柯文哲見面？蔡沁瑜說，目前還沒有安排，但如果要見面也是順其自然，雙方若願意好好把事情談清楚，也是一件好事。于美人則笑說，她是一定會約民眾黨不分區立委參選人蔡壁如喝咖啡，時間是「As soon as possible（盡快）」。（編輯：紀淑芳）1081207