藍委闖外交部掀女警帽子 卓榮泰：不能欺負女性

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）民進黨主席卓榮泰今天指出，國民黨立委跑到外交部，把女警的帽子掀掉，不管是不是不小心，對一個女性就不應該這樣，不能欺負女性，對於女性、執行公務的員警要尊重。

卓榮泰今天到彰化參加總統蔡英文競選連任彰化縣農林漁牧後援會成立大會，包括農委會主委陳吉仲、經濟部長沈榮津以及民進黨彰化縣黨部主委邱建富等人都到場，民進黨4名彰化立委參選人陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠以及陳素月也都出席，爭取農漁民選票。

卓榮泰致詞時說，政府幫忙外銷芭樂到美國，幫農民賺美金，農委會也提供4年100億元補助給養殖漁業，推動對農民有益的政策，在國會需要有好國會議員，不要像有些國會議員跑到外交部找人家麻煩，跑去掀女警帽子。

卓榮泰指出，女警千拜託萬拜託國民黨立委不要這麼衝動，但立委還是把人家的帽子掀掉，動作這麼大，不管是不是不小心，對一個女性就不應該這樣，不能欺負女性，員警在執行公務，這樣的行為不對，對女性、執行公務的員警要尊重。

陳吉仲致詞時表示，他的父母80多歲了還在務農，自己最清楚農漁民需求，農委會也會比照小型農機具補助，針對養殖業機械補助購買費用1/3，他上任後也推動農民職災保險，讓農民受傷時能免除後顧之憂，也要請民眾支持關心農業的立法委員。（編輯：洪學廣）1081207