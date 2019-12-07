蘇貞昌：經濟成長減稅有感 哪有政府那麼會做

行政院長蘇貞昌（中）7日晚間到新北市板橋區輔選時表示，民進黨是會執政的政府，呼籲選民要顧好新北市，若立委選舉新北市大贏，全國就會大贏。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年12月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）行政院長蘇貞昌今天晚上表示，民進黨是會執政的政府，不但經濟穩定成長，減稅讓人民有感、增加福利後國庫還有剩餘，「哪有政府那麼會做，這種政府就應該繼續讓他執政」。

蘇貞昌今晚在新北市板橋潮和宮與市民座談，並為子弟兵、新北市第6選區（板橋西區65里）立委參選人張宏陸助選，他強調張宏陸在身邊一路參與政治的歷程。

蘇貞昌說，中美貿易戰，各國慘兮兮台灣卻大賺錢，聯合國報告認為台灣是中美貿易戰最大受益者，包括台商回流投資逾新台幣7000億元，外商加碼投資。

蘇貞昌指出，經濟衝起來後，藉此可減稅讓人民有感，「哪有一個政府可以減稅的。」另外，還補助老幼與其他的福利措施，且國庫還有剩餘。

他表示，自己執政掌舵是讓經濟成長、福利增加、百姓減稅、預算打平，「哪有政府那麼會做，這種政府就應該繼續讓他執政」。

蘇貞昌還強調，請大家要支持張宏陸與新北市第7選區（板橋東區61里）立委參選人羅致政，拜託一定要出來投票。

他也呼籲民眾一定要投給全世界的人看，「台灣人不輸給香港人」，讓總統蔡英文連任，讓自己繼續為大家衝衝衝。（編輯：洪學廣）1081207