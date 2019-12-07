黃昭順不滿提案遭抹紅提告 劉世芳籲公開辯論

（中央社記者王淑芬高雄7日電）國民黨立委參選人黃昭順不滿同選區民進黨參選人劉世芳等人今晚造勢的「黃昭順提案開放中國人來台搶用健保」等言論，認為遭抹紅，已提告違反選罷法，劉世芳則呼籲公開辯論。

黃昭順指出，民進黨高雄市第3選區（楠梓、左營區）立委參選人劉世芳今天晚上舉辦總統蔡英文、劉世芳競總聯合造勢晚會，晚會上包括民進黨秘書長羅文嘉、劉世芳、市議員李柏毅等人先後發言「黃昭順提案開放中國人來台灣搶用健保資源」，極盡抹紅之能事，意圖使自己不當選之故意甚明。

黃昭順發布新聞稿聲明，已即刻向轄區警方對3人提告違反選罷法第104條，請求嚴辦。

黃昭順指出，今年4月與國民黨立委顏寬恒等16人提案修正「兩岸人民關係條例」，是基於人道考量，內容沒觸及健保法修正，且提案也已經撤回，是一個不存在的議題。

劉世芳回應，提告不如坦然面對，提案連署人國民黨立委沈智慧都道歉了，身為提案人的黃昭順面對白紙黑字卻還嘴硬，質疑要不是提案有疑慮，為什麼要撤案。

劉世芳強調，黃昭順提告是要轉移焦點，不如出面公開辯論，不要再浪費司法資源了。（編輯：洪學廣）1081207