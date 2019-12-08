李佳芬訪華府 韓國瑜後援會吸引逾700人相挺

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬7日出席華府當地韓國瑜後援會所舉辦僑宴，現場席開至少71桌，吸引超過700名支持者。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年12月8日

（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）中國國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天訪問華府，出席當地韓國瑜後援會活動。李佳芬表示，中華民國面臨生死存亡關鍵，許多年輕人說不出口國名，僑胞應踴躍回台投票。

李佳芬5日搭機前來美國，展開為期10天的訪問，昨天抵達行程的首站華府。休息一夜後，李佳芬今天出席由大華府韓國瑜後援會、大華府僑學界韓國瑜後援會共同舉辦的僑宴，席開至少71桌，吸引逾700名支持者。

僑宴摒棄一般合菜佳餚，改提供所謂「庶民餐」。由於韓國瑜過去宣稱僅以「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」打選戰，僑宴安排民眾吃滷肉飯、炒米粉、皮蛋瘦肉粥及菜肉包子等，並每人提供一瓶礦泉水。

李佳芬致詞表示，網路上有支街訪年輕人影片，詢問他們是否知道國家的國名，有受訪民眾指問題很敏感並拒答，有民眾則直接說：「國名不就叫台灣嗎？」

李佳芬說，她過去從不知道中華民國這4個字如此岌岌可危，會讓部分年輕人說不出口，由此可見這國家處境有多危險。

李佳芬強調，她與韓國瑜個人被誹謗事小，但這個國家是否能長期存在，才是決定人民千秋大業的關鍵。她說，雖然旅美僑胞較少回台灣，但這次許多幾十年沒回去的民眾，都不斷告訴她（會回去投票），她希望僑胞的力量、熱情能感染到台灣。

僑宴現場也播放韓國瑜預錄的3分鐘影片。韓國瑜在影片中表示，沒有國就不會有家，沒有穩定安全的政治環境，就不會有安居樂業的民眾，所以他一直把明年1月11日界定為「中華民國生死保衛戰」。

韓國瑜指出，他有四大理念與堅持，包含保護中華民國、熱愛中華文化、堅持民主自由，以及莫忘世上苦人多。

韓國瑜並向僑胞喊話：「再次拜託僑胞朋友、各位兄弟姐妹們，明年1月11日大家踴躍返台投票，用自己的行動保護自己的國家。」

隨團的韓國瑜競辦發言人葉元之表示，李佳芬這次訪問主要目的是拜訪僑胞，希望透過與僑胞聯絡感情，僑胞能在明年1月11日回去台灣投票。葉元之說，並沒有安排李佳芬與華府智庫或美國政府官員見面。

李佳芬明天將前往紐約，之後也會到訪休士頓、舊金山及洛杉磯，她預計15日搭機返台。（編輯：陳永昌）1081208