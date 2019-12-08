陳宜民涉推女警 賴清德促誠懇認錯

（中央社記者梁珮綺台北8日電）國民黨立委陳宜民日前到外交部抗議，涉強推及拍打便衣女警帽子，民進黨副總統參選人賴清德今天表示，陳應誠懇認錯、承諾不再犯，國民黨也應向社會大眾道歉，不該文過飾非、敷衍了事。

他也表示，因抗議推擠受傷而到台大醫院救治的立委陳玉珍，就他醫師專業角度來看，不需要掛急診，也不需要到醫院浪費醫療資源，並指國民黨總統參選人韓國瑜探視過程全程握著陳玉珍右手，甚至心電圖也是平的。

賴清德說，「這一切看起來就是為了要抗爭，不惜犧牲醫療資源，同時冒犯急診民眾的隱私權」。

立法院國民黨團多名立委6日到外交部抗議蘇啓誠案，過程中爆發強烈推擠，立委林奕華、陳玉珍送醫救治，韓國瑜、國民黨主席吳敦義等人前往探視，不過，台大醫院工會7日籲政治人物別到醫院造勢。

賴清德今天上午出席台北市第七選區（信義、南松山）立委參選人許淑華競選總部成立大會，接受媒體聯訪時，做上述表示。

他說，陳宜民與他同為醫界出身，問政理性專業，對女警動手令人意外，不過，既然錯事已發生，陳應誠懇認錯、承諾不再犯，國民黨也應向社會大眾道歉，不該文過飾非、敷衍了事。

他說，若非誠心道歉，將傷及陳宜民過往在社會、立法院建立起來的形象，非常可惜。

許淑華說，「太扯了」，認為陳宜民錯了就應道歉，對女性有粗暴言語甚至肢體動作，都不應該，她表示，國民黨其他立委也會對官員爆粗口或污辱官員，吳敦義更應對此道歉。

至於陳玉珍到台大醫院急診室救治，賴清德則說，就他醫師專業而言，陳不需要掛急診，也不需要到醫院浪費醫療資源，「從整個過程來看，韓國瑜也是跟委員握她的右手啊，表示右手沒有受到嚴重的重大傷害」。

他認為，吳敦義應收回成命，不該藉由不幸事件獲取政治利益，造成社會更多混亂。（編輯：張銘坤）1081208