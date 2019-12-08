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澎湖輔選楊曜 蔡總統：國會過半才好做事

最新更新：2019/12/08 14:11

（中央社澎湖縣8日電）總統蔡英文今天在澎湖表示，再給她4年，台灣一定更好、經濟更發展、福利更加碼，同時支持民進黨立委參選人楊曜，讓國會席次過半，總統才好做事。

尋求3連任的民進黨立委參選人楊曜今天在馬公成立總統蔡英文與楊曜聯合競選總部，蔡總統、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇等人到場輔選造勢，澎湖後援會長許如惠也致贈包粽給楊曜。

澎湖今天雖然氣溫低，但陽光不時露臉，帶來暖意，蔡總統由聯合競選總部主委陳光復等人陪同進場時，全場搖旗高呼「凍蒜」，氣氛熱烈。

蔡總統致詞時說，政府全力推動長照2.0政策，增加照護人力，品質更好，加上有日照和住宿型機構，讓長者安心養老；至於0至6歲的育兒津貼也提高，小朋友的成長由國家和民眾一起養，家長減輕負擔。

蔡總統肯定楊曜是立法院全勤的立委，爭取澎湖醫療、交通、觀光、漁業、海洋生態等建設，說到做到，希望未來4年讓認真的楊曜繼續服務，同時再給她4年的時間，台灣一定更好、經濟更發展、福利更加碼。

蔡總統也呼籲選民支持政黨票，讓民進黨國會席次過半，總統才好做事。（編輯：唐聲揚）1081208

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