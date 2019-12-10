退役上校認了合成照 韓營：預警性提醒卻被流傳

（中央社記者王承中台北10日電）網路流傳國民黨總統參選人韓國瑜不雅合成照，海軍退役上校黃征輝今天表示，不雅照是他一人所為。韓國瑜競辦總發言人王淺秋說，製圖者是預警性提醒但卻被流傳，若再惡意流傳將提告。

另外，針對網路流傳假訊息，指韓陣營呼籲民眾投廢票，今天下午韓國瑜競選總部總發言人王淺秋將前往台北市警局報案。

王淺秋昨天指出，韓國瑜參選後，抹紅、抹黑不斷，現在還被抹黃。她出示一張照片，照片中有一對裸體男女相擁躺在床上，男子的頭則是韓國瑜的頭像，標示「眼見為憑？真真假假、假假真真」。

黃征輝今天上午在個人臉書上發文表示，他跟韓辦沒有任何關係，不雅照就是他一人所為。

黃征輝昨天也發文指出，幾天前寫「眼見為憑？」，用了張合成照，多位藍營朋友隨即來電，紛紛勸他刪除，他從善如流，快馬加鞭回收所有不雅照，不幸已遭有心人士截圖，並斷章取義在網路傳播。

黃征輝表示，呼籲所有網友，競選期間要特別謹慎小心，網路資訊往往只是當事人一句話、 一張圖、一個動作，那和事實真相天差地遠。

王淺秋今天上午召開記者會，面對媒體提問不雅照是否是烏龍一場，王淺秋表示，不是烏龍。有一位支持者有提供全文，是預料接下來可能會有哪幾種狀況會對韓國瑜不利，該支持者是預警性的提醒大家，千萬不要上當，但那張合成照卻被流傳。

王淺秋指出，現在最重要的做法是要遏止這張照片的流傳，只要發現被惡意流傳，韓陣營一定會去報案，爭取法律權利。

韓國瑜競選辦公室昨天發出聲明表示，針對韓國瑜遭合成情色圖一事，公布原意為遏止抹黃行為，現在已有人坦承為製圖者，強調其原意是為了警告網路可能出現合成圖，卻不慎遭有心人惡意散播，因製圖者已經自首，競辦暫時將不報案，但強調若未來仍有人持續惡意傳播該合成圖，競辦將採取進一步法律行動。（編輯：黃國倫）1081210