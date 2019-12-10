藍營張貼假選舉號次圖片 賴清德：應取下並澄清

民進黨副總統參選人賴清德（前左）10日上午陪同民進黨立委參選人賴品妤（前中）至汐止區市場掃街拜票，向攤商及民眾握手致意，爭取支持。中央社記者葉臻攝 108年12月10日

（中央社記者葉臻新北10日電）民進黨副總統參選人賴清德今天接受媒體聯訪，針對國民黨台南市黨部臉書張貼選舉號次造假圖片，賴清德表示，應取下並向民眾澄清，「這一點基本的道德應該要有」。

民進黨副總統參選人賴清德上午陪同民進黨立委參選人賴品妤至汐止忠順廟、濟德宮參香，隨後至市場掃街拜票。

媒體聯訪時詢問賴清德，國民黨台南市黨部臉書9日貼文，是一張民進黨總統參選人蔡英文、副總統參選人賴清德「英德配」的Q版人物圖，上面卻寫著「台灣要贏票投2號」，但中選會的號次抽籤，2號為國民黨的「國政配」韓國瑜和張善政，「英德配」則是3號。

賴清德表示，國民黨台南市黨部這樣做有魚目混珠、混淆視聽之嫌，應該要趕快取下，並且跟社會大眾澄清，「這一點基本的道德應該要有」。

媒體詢問賴清德，總統參選人韓國瑜陣營昨天開記者會，出示韓國瑜遭合成裸女色情圖被「抹黃」，揚言要提告，後來被發現是韓粉合成的，隨之改變說詞，是韓粉在打預防針，是否覺得轉彎太大？

賴清德表示，這段時間以來，台灣社會所關心的議題，包含照片事件、房產事件，韓國瑜都沒有完整對外說明，他有必要跟台灣社會做清楚說明。

媒體詢問，賴品妤自行公布的民調顯示，已經和對手、國民黨立委參選人李永萍打成平手，此舉是否在棄保時代力量立委參選人賴嘉倫？

賴清德表示，賴品妤目前是領先地位，最有機會贏得選舉，之後還會再來幫賴品妤站台、拉票。（編輯：李錫璋）1081210

民進黨副總統參選人賴清德（前左）10日上午陪同民進黨立委參選人賴品妤（前左3）至汐止忠順廟參香。中央社記者葉臻攝 108年12月10日

民進黨副總統參選人賴清德（前左2）10日上午陪同民進黨立委參選人賴品妤（前左）至汐止忠順廟參香，致詞時向現場民眾懇切拉票，呼籲支持賴品妤。中央社記者葉臻攝 108年12月10日