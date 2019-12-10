宋：若當選邀朝野共商國是 每年到立院國政報告

親民黨總統參選人宋楚瑜（前右）與副總統參選人余湘（前左）全國競選總部10日在台北市正式開張，祥獅獻瑞表演後，眾人高喊「藍綠推兩邊，人民擺中間」的口號。中央社記者徐肇昌攝 108年12月10日

（中央社記者劉冠廷台北10日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天成立競選總部。他表示，若當選總統會邀集各黨派領袖共商國是，聽不同政黨聲音，他會尊重民意，尊重立法院，每年一定到立院做國政報告。

宋楚瑜的總統競選總部下午成立，他與副手余湘帶領著親民黨所提名的區域、不分區立委參選人共同造勢，為選情加溫。

由於宋楚瑜這次總統選舉號次抽中1號，他在致詞時表示，老天爺沒有一心一意，選了三心二意，所以台灣零零落落，這次讓大家一心一意好不好，不要三、也不要二，不要再三心二意了。

宋楚瑜說，保證若當選總統，會邀集各黨派領袖共商國是，聽不同政黨聲音，他會尊重民意，尊重立法院，每年一定到立院做國政報告。

至於在兩岸方面，他則主張兩岸需要有溝通管道，兩岸領導應該有高層的直接對話，而他也將主動告訴對方，台灣人不會放棄自由民主制度，兩岸要和平，但台灣人要有尊嚴。他也承諾，立法院不同意的事，他絕對不簽字。

對於國民黨總統參選人韓國瑜昨天在接受電視訪問時，談到最近的民調都是假的，宋楚瑜在受訪時說，坦白講2000年國民黨就開始做假民調，台灣真是很有創意，將來百科全書中，「發明假民調的，很慚愧，是我們這邊」。但他也說，不要老是讓過去的事，在現在仍是陰魂不散，「這次要一心一意，不要再三心二意」。

此外，媒體詢問，由於韓國瑜民調越來越低，有韓粉說可會轉向投給宋，宋楚瑜說，他們都是中華民國派，他們在這邊是堅持自由、民主的價值，不是哪一個個人，也不是哪個政黨，中華民國在台灣所堅持自由民主的價值，是大家的DNA。（編輯：蘇龍麒）1081210

親民黨總統參選人宋楚瑜（前右）與副總統參選人余湘（前左）全國競選總部10日在台北市正式開張，宋楚瑜從舞獅口中接下鳳梨，象徵好運旺旺來。中央社記者徐肇昌攝 108年12月10日

親民黨總統參選人宋楚瑜（前左4）與副總統參選人余湘（前左3）全國競選總部10日在台北市正式成立，眾人揮舞旗幟，高喊「藍綠推兩邊，人民擺中間」的口號，加油打氣。中央社記者徐肇昌攝 108年12月10日

親民黨總統參選人宋楚瑜（中）10日下午在台北出席全國競選總部成立大會，與支持者握手致意。中央社記者徐肇昌攝 108年12月10日