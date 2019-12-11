賴清德：美麗島拚到的民主 要由下一代繼續傳承

民進黨副總統參選人賴清德（中）11日到新北市，與黨籍立委參選人蔡沐霖（左）一同出席「雙和政見座談會」，會後眾人高舉雙手喊「凍蒜」。中央社記者葉臻攝 108年12月11日

（中央社記者葉臻新北11日電）民進黨副總統參選人賴清德今天下午至永和區，與黨籍立委參選人蔡沐霖進行「雙和政見座談會」，賴清德說，經由40年前的美麗島事件拚到的民主不能輕易捨棄，要由下一代繼續傳承。

賴清德致詞時表示，今年是美麗島事件40週年，事件發生時自己還在讀大學，最後被抓到的是前民進黨主施明德，「我每天起床都在找報紙，看施明德能不能不被抓到」，賴清德也提到，美麗島事件被送軍事審判的8個人，是因為美國要求公開審判才沒死。

賴清德表示，現在香港拚成這樣，是為了拚民主，台灣40年前好不容易拚到的民主，現在不能輕易捨棄，必須由下一代繼續傳承。

賴清德提到，雙和地區居民長期遇到的停車空間不足、污水下水道接管率偏低及都市更新推動不易等問題，需要中央及地方積極配合、合作，期許蔡沐霖未來進入國會，可以大力爭取中央預算建設雙和。（編輯：洪學廣）1081211