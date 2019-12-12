藍營民代兩次赴外交部抗議 蔡正元：事前不知道

（中央社記者王承中台北12日電）國民黨義務副秘書長蔡正元今天表示，日前藍營民代去外交部兩次抗爭，他事前完全不知道，也沒參與；外傳黨主席吳敦義給他「無限開火權」，他說，完全沒這回事，他只是志工。

蔡正元在臉書發文表示，媒體報導指國民黨主席吳敦義給他「無限開火權」，這實在好笑，完全沒這回事，他只是志工。

蔡正元指出，如果真有「無限開火權」，是2003年前國民黨主席連戰真的授權他與前總統李登輝駁火，這些媒體顯然搞不清狀況。當時國民黨高層幹部還沒有人敢公開修理李登輝，他是第一個，「這算是黨史機密吧」。

他表示，有朋友問說最近國民黨戰力大增，是不是他推動的。「沒有啦，我沒那麼神」，國民黨在副主席兼秘書長曾永權領導下，團隊分進合擊，他只承擔一小部分工作而已。

蔡正元指出，日前藍營民代去外交部兩次抗爭，他事前完全不知道，也沒參與，只在事後雞婆主動幫忙善後。只有去日本東京向駐日代表謝長廷「陳情」，是他跟幾位國民黨市議員一齊籌劃的。

蔡正元說，他回國民黨當志工沒幾天，時間全忙於處理不分區引起的爭論，以及假共諜案產生的危機，實在沒空管其他事。「我跟這位朋友開玩笑，我是沒薪水的志工，不必做太多事才對。」（編輯：謝佳珍）1081212