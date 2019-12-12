是否幫韓國瑜站台 王金平：應該沒有機會

前立法院長王金平（左）12日出席母校台南一中98週年校慶時受訪表示，對黨一定盡力幫忙，但「黨和人要分開」，他應該沒有機會幫國民黨總統參選人韓國瑜站台。中央社記者張榮祥台南攝 108年12月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）去年九合一大選力挺國民黨總統參選人韓國瑜選上高雄市長的前立法院長王金平，今天在台南表示，對黨一定盡力幫忙，但「黨和人要分開」，他應該沒有機會幫韓國瑜站台。

王金平今天出席母校台南一中98週年校慶、接受媒體聯訪時指出，他是國民黨員，對黨一定盡力幫忙，但他一直強調「黨和人要分開」，他輔選國民黨區域立委，立委選得好，也能幫得到韓國瑜。

至於是否直接幫韓國瑜站台，王金平說，「應該沒有這個機會」，很多人邀請他，但他能幫忙就盡量做，他的幫忙是下面的人出去。

王金平認為韓國瑜在總統選舉的氣勢沒有像去年競選高雄市長那麼好，希望韓國瑜多加努力，讓國民黨有重新執政的機會。

王金平說，國民黨民調差、起不來，氣勢短人一截，即使後面有諸多理由，氣勢就是會影響選舉，他不敢預料誰贏誰輸，但有好的民調，總是對選情有利。

媒體詢問對韓國瑜有何建議，王金平表示，韓國瑜陣營有眾多謀士，領導者那麼強，那麼有聲望，「我不敢有任何建議」，人家都做得很好。

王金平同時否認無緣總統大選後門可羅雀的報導，他說，他的辦公室川流不息，一堆人等著找他，這是錯誤的訊息。

對於未來的動向，王金平說，不參選後，他可以自由自在地做自己想做的事，他要做的事很多，每天都很忙，他將要投入更多時間奉獻給國家、社會及人民。（編輯：謝雅竹）1081212