為民眾看緊荷包 新黨籲應規範自費醫療市場

（中央社記者劉冠廷台北12日電）健保署推動大醫院門診減量2%，台北市立聯合醫院疑似作假帳來達標，新黨今天召開記者會表示，要求健保署應規範自費醫療市場，不能任令醫院把病人當商品，把健保署當提款機。

健保署推動大醫院門診減量2%，台北市立聯合醫院疑似作假帳來達標，遭核扣新台幣5500萬元。新黨不分區立委被提名人沈采穎與陳麗玲等人今天召開記者會，承諾當選後將嚴格監督健保費用支出，並立法嚴格規範自費項目，幫民眾看緊荷包。

台灣醫療品質促進聯盟顧問沈采穎說，醫院不能把病人當商品，把健保署當提款機，政府應加強管理規範醫療手術自費市場；有雜誌報導，如果基層診所藥局詐領健保25萬點就須停約，像是國軍台中總醫院附設民眾診療處，使用自費器材卻申報健保，勒令骨科業務停止一年。

沈采穎指出，但是依據報導，某家台北醫院及醫學中心跟民眾收取20萬到25萬達文西自費手術費用，又跟健保署請領健保費用達上千萬億點，卻只還錢1.2億了事，她質疑健保署是否只會打「庶民」而縱放「權貴」。

此外，沈采穎也提到，現因環境改變，健保專業給付壓得太低，像子宮肌瘤使用腹腔內視鏡手術時間短，且健保全額給付，手術傷口也與達文西手術相同，是小醫院都能做的一個手術，但大醫院卻以出血少、傷口小、復原快等理由，勸病患自費使用達文西手術，但此手術時間更長，且需自付20萬至25萬元，是否有必要，顯然值得討論。

陳麗玲表示，為人民看緊荷包，是立委的義務，健保從民國106年起，年年虧損百億，去年虧損266億元，預估今年破洞更大，恐達虧損逾400億元，而要避免二代健保破產，明年恐需調漲費率，但她也質疑，民眾是否吃得消。（編輯：蘇志宗）1081212