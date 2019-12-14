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Wecare高雄宣傳罷韓 市集發送貼紙籲參加遊行

最新更新：2019/12/14 10:56
「Wecare高雄」發起人尹立（前中）14日一早偕台灣基進、公民割草行動等代表在十全果菜市場發放貼紙，全面宣傳罷韓行動，鼓勵民眾參與遊行，站出來表達立場與訴求。（台灣基進提供）中央社記者王淑芬傳真　108年12月14日
「Wecare高雄」發起人尹立（前中）14日一早偕台灣基進、公民割草行動等代表在十全果菜市場發放貼紙，全面宣傳罷韓行動，鼓勵民眾參與遊行，站出來表達立場與訴求。（台灣基進提供）中央社記者王淑芬傳真　108年12月14日

（中央社記者王淑芬高雄14日電）「Wecare高雄」等公民社團發起「1221 Wecare台灣大遊行」，為鼓勵更多民眾參與活動，今天一早就從市場出發並發送「光復高雄」貼紙，呼籲民眾21日上街頭支持罷韓行動。

21日當天除了「Wecare高雄」舉辦的遊行活動，國民黨陣營也舉辦「撥亂反正1221挺韓大遊行」，警方已著手規劃警力布署，以防範兩陣營衝突事件發生。

「Wecare高雄」發起人尹立今天一早偕台灣基進、公民割草行動等代表在十全果菜市場發放貼紙宣傳罷韓行動，現場還有民眾排隊索取貼紙。尹立表示，今天有10場發放貼紙據點，明天也會有10場發放點，將全面宣傳鼓勵勇於表達罷免高雄市長韓國瑜。

「Wecare高雄」近日也陸續透過網路社群公布覺醒系列影片，有氣爆傷者，也有來自校園的年輕學子響應並為活動宣傳，傳達「撐香港護台灣愛高雄」的理念，呼籲民眾1221站出來。（編輯：謝雅竹）1081214

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