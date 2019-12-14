川普前顧問巴農：台灣大選 全世界都在看

（中央社台北14日電）美國白宮前首席策略長巴農（Steve Bannon）今天說，中共政權是個全球性的威脅，因此台灣即將舉行的大選是個「世界性的歷史事件」。他說，美國人民的自由與台灣以及香港人民的自由密不可分，全世界都在關注台灣會發生什麼事。

福和會上午在台大社科院舉辦的「強化日本台灣策略夥伴關係」國際論壇，日本保守派聯盟議長饗庭直道、日本國際問題專家教授藤井嚴喜受邀演講，而美國白宮前首席策略長兼美國總統顧問巴農則以預錄方式發表演說。

他說，當今中共政權不僅一心想要成為區域的霸權，也想要成為全球霸權。

以立場強硬著稱的巴農說，這就是為什麼台灣明年一月的選舉如此重要，特別是總統蔡英文的勝選；這次選舉不僅對於台灣，對南海週邊、亞洲與全球自由而獨立的人民都非常重要，特別是美國。

他也說，蔡總統「真的代表了自由、自助、自決與民主的旗幟」，不僅對台灣如此，對世人也是這樣。

他說，他想在選舉時前來台灣，因為這次大選可說是2020年最重要的選舉，「它是台灣人民自由與參與的選舉」。

他說，川普總統的「美國優先」政策對於為美國以及盟邦挺身而出而言極為重要，對西太平洋與南海尤其是關鍵，「這也是為何有個自由而獨立的台灣是如此重要」。

他也說，川普對抗中國不是針對中國人民；中國人十分正派勤勞，只是被習近平及其他人領導的極權專制政權所奴役，而他們也想奴役香港、台灣、新疆、西藏和蒙古的人民。

他在談到台灣大選的重要性時表示，「台灣怎麼樣（指台灣發生的變化），亞洲就會怎樣，亞洲怎麼樣，世界其他地方也會那樣」。

他因為要幫助川普因應國會的彈劾程序，此刻無法前來台灣，但他說希望可以在一月選後到台灣，慶祝蔡總統勝選連任。（編輯：紀淑芳）1081214