台美合作助巴拉圭 外交部：提供醫療技術服務

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）美國與巴拉圭兩國元首發布聯合聲明，提及美台將合作提供巴拉圭醫療協助。外交部今天說，成案後將由美方與美洲開發銀行提供融資，台灣則是提供醫療技術暨服務等面向的合作，共同協助巴國。

美國總統川普（Donald Trump）13日在白宮接見巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）後，兩人發布聯合聲明。川普宣布，美國對外援助機構「國際開發金融公司」（International Development Finance Corporation）將為巴拉圭首都亞松森西奈山（Jerovia Mount Sinai）醫療中心提供資金；國際開發金融公司也將與台灣合作，提供技術援助。

對此，外交部發言人歐江安表示，台灣樂願在與美國「海外私人投資公司」（OPIC）已建立的合作基礎上，依循今年5月在巴拉圭共同合作協助巴國推動包容性金融服務，輔導當地婦女等經濟弱勢族群發展企業活動的前例，續與美國IDFC合作。

她說，成案後將由美方與美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）提供融資，台灣提供醫療技術暨服務等面向的合作，雙方共同協助友邦提升醫療服務品質，增進巴拉圭的民生福祉。後續執行細節將由相關各方進一步協調後確認。

巴拉圭是台灣唯一的南美友邦。歐江安表示，「巴拉圭與我國邦誼穩固友好」，兩國享有民主、自由、人權、法治等普世共同價值，雙方在經濟、教育、公衛、基礎建設等領域的合作關係密切友好；台灣樂願持續與美國、日本等理念相近國家合作，促進友邦繁榮與發展。（編輯：林興盟）1081214